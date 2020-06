G. K. Grasse setzt mit „Erwachen der Gallier“ die Handlung der epischen Serie „Die Legende vom Hermunduren“ fort.

Ein neuer Statthalter reist nach Lugdunum, um sein Amt anzutreten, und wird dort direkt in einen Brenntiegel der Widersprüche geworfen. Weil die Wut über Roms Steuern um sich greift, schärfen die gallischen Krieger ihre Waffen und suchen nach Verbündeten. Nero reist immer noch durch die Provinz Achaea und macht sich wenig Sorgen, da er in Rom einen Vertreter hinterlassen hat. Gerwin begibt sich währenddessen zu seinem Stamm, um bestehende Differenzen zwischen seinem einstigen Paten Gaidemar und ihm selbst zu bereinigen und dort eine Falle für einen seiner Feinde zu errichten. Daraufhin nimmt er eine schwierige Reise nach Gallien in Angriff. Werden er und seine Gefährten das Ziel der Reise rechtzeitig erreichen oder müssen diese einen weit längeren Weg auf sich nehmen, um den neuen Statthalter der Provinz Lugdunensis treffen zu können?

Der Roman „Erwachen der Gallier“ ist der 14. Teil der umfangreichen historischen Reihe „Die Legende vom Hermunduren“ von G. K. Grasse. Die Lektüre der vorhergehenden Bände ist sehr empfehlenswert, um den Hintergrund der Charaktere und die Handlungen wirklich zu verstehen. Der Autor sammelte für seine spannende Reihe viele Informationen aus historischen Quellen und erschuf auf dessen Basis eine spannende und abenteuerliche Erzählung, die Liebhabern von historischen Romanen sehr gefallen wird.

„Die Legende vom Hermunduren – Erwachen der Gallier“ von G. K. Grasse ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-03626-0 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

https://tredition.de

