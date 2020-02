Medienmitteilung 2020-FEB

5. Rhy Art Salon Basel 2020

Positionen zeitgenössischer Künstler

Event:

RHY ART SALON BASEL 2020

5. Positionen zeitgenössischer Künstler

18. – 21. Juni 2020

Rhypark Basel

www.rhy-art.com

RHY ART SALON ist eine internationale Ausstellung für zeitgenössische Kunst während der Basler Kunstwoche im Juni.

Kunstsalon:

Rhy Art Salon Basel ist eine junge, frische Veranstaltung für Künstlerinnen und Künstler sowie öffentliche Ausstellung während der Basler Kunstwoche im Juni. Aktuelle und internationale Positionen zeitgenössischer Kunst werden hier stilvoll präsentiert.

Präsentiert werden auf überschaubarer Fläche Kunstwerke aller zeitgenössischen Kunststile mit innovativen Sujets und in handwerklicher Perfektion: Fotografie, Digitale Kunst, Grafik, Malerei, Skulptur und Installationen.

Die Künstlerinnen und Künstler sind während der Veranstaltung anwesend und präsentieren persönlich ihre Werke, die mit Leidenschaft und Präzision kreiert wurden.

Zweck der Veranstaltung ist Kommunikation, Handel und Kontakt mit der Öffentlichkeit, der Kauf von Kunstwerken ist möglich.

Art Week Basel:

Basel wird während der dritten Juniwoche zum weltgrössten Museum auf Zeit. Mit der Art Basel findet hier die wichtigste Messe des internationalen Kunstmarktes statt. Auch die zahlreichen parallelen Messen und Ausstellungen bieten zeitgenössische Kunst vom feinsten. In Basel treffen sich zur Basel Art Week Galeristen, Künstler, Sammler, Kuratoren und viel Prominenz aus der Kulturszene.

Nicht nur am Messeplatz, auch auf der Grossbasler Seite im Quartier St.Johann tut sich einiges. Nachdem RHY ART bereits 2015 das Terrain erschlossen hatte, siedeln sich nun weitere internationale Ausstellungen und Kunstmessen in Basel-St.Johann an.

Veranstaltungsort Rhypark:

Der Saalbau des Rhypark Basel ist eine Halle mit viel Tageslicht und grosser Fensterfront direkt am Rheinufer. Der neue Rheinuferweg durch das Dreiländereck (Schweiz, Deutschland, Frankreich) führt direkt am Rhypark entlang.

Vom Messeplatz der Art Basel führt eine direkte Tramlinie zum Rhypark (Tram 14 oder 21, 5 Haltestellen bis ‚Novartis Campus‘). Vom Hauptbahnhof Basel-SBB fährt ebenfalls eine direkte Tramlinie (Tram 1 in 15 Minuten). Vom internationalen Flughafen EuroAirport kann der Rhypark in 20 Minuten erreicht werden (Bus 50, dann Tram 1).

Kontakt:

RHY ART PR-Team

E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Links:

Pressematerial, Texte, Logo, Banner:

https://rhy-art.com/presse

Pressefotos zur Veröffentlichung:

https://rhy-art.com/presse

Aussteller und Infos:

https://rhy-art.com/2020

Ausstellungskatalog:

https://rhy-art.com/catalogue

Messe:

Rhy Art Salon Basel 2020

Veranstaltungsort:

Rhypark am Rhein

Mülhauserstrasse 17

CH-4056 Basel

Tram Nr. 1, 14 oder 21, Halt „Novartis Campus“

Tram Nr. 11, Halt “ Mülhauserstrasse“

Öffnungszeiten:

Donnerstag 18. Juni: 15 – 20 Uhr

Freitag 19. Juni: 12 – 19 Uhr

Samstag 20. Juni: 12 – 19 Uhr

Sonntag 21. Juni: 12 – 18 Uhr

Eintrittspreise:

Tageskarte : CHF/Euro 15.00

Tageskarte ermässigt: CHF/Euro 10.00 (Schüler, Studenten, AHV)

Kinder bis einschliesslich 15 Jahre frei

Freier Eintritt mit VIP-Karte

Freier Eintritt mit gültigen Tickets von: Art Basel, Liste Basel, Scope, Volta

Freier Eintritt mit Museums-PASS-Musées und Schweizer Museumspass

Anfahrt:

Tram 1, 14 oder 21 bis „Novartis Campus“

Tram 11 bis „Mülhauserstrasse“

vom Messeplatz (Art Basel) in 6 Minuten mit Tram 14 oder 21

vom Hauptbahnhof Basel SBB mit Tram 1 oder Tram 11

vom EuroAirport: in 20 Min. mit Bus 50 bis „Kannenfeldplatz“, dann Tram 1

City-Parking (Universitätsspital) bei „Mittlerer Brücke“ (Altstadt)

Am Saalbau Rhypark sind keine Parkplätze vorhanden.

St. Johann Fähre „Ueli“ hält direkt am Saalbau

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BB International Fine Arts GmbH

Frau Monika Stern

Churerstrasse 160a

8808 Pfäffikon

Schweiz

fon ..: 0041555258437

web ..: http://www.bbifa.com

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

BB International Fine Arts GmbH

Frau Monika Stern

Churerstrasse 160a

8808 Pfäffikon

fon ..: 0041555258437

web ..: http://www.bbifa.com

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.