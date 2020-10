Sophia Kankias Protagonistin findet in „Die Inventur oder Die Unmöglichkeit des falschen Lebens“ eine Antwort darauf, was Heimat wirklich bedeutet.

Eni ist eine ehemalige Medizinstudentin, aber wird dank eines Zufalls zu einer Schauspielerin. Nach dem Tod des Regisseurs, der sie einst entdeckte, findet sie allerdings keinen Zugang mehr in die Szene und ihre Schauspielkarriere scheint am Ende angekommen zu sein. Als Eni vom Jobcenter einen Lagerjob vermittelt bekommt, lernt sie Leon kennen. Es scheint, als komme mit ihm die Hoffnung zurück in ihr Leben. Vielleicht ist alles doch nicht ganz so schlecht. Es entsteht hier nicht nur eine romantische Liebe, sondern auch eine Liebe zum Leben. Doch das Wort Heimat ist für Eni immer noch nur mit der Bühne verbunden. Wird sie letzten Endes in allen Bereichen ihres Lebens Glück finden?

Es handelt sich bei dem Roman „Die Inventur oder Die Unmöglichkeit des falschen Lebens“ von Sophia Kankia um eine klassische Liebesgeschichte, in der die Liebe alles überwinden kann und zum wahren Glück der beteiligten Charaktere führt, auch wenn im Verlauf nicht immer alles glatt geht. Leser, die nach einem aufmunternden Roman suchen und sich gerne ein wenig entspannen möchten, finden in diesem Roman genau die richtigen Elemente.

„Die Inventur oder Die Unmöglichkeit des falschen Lebens“ von Sophia Kankia ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-11847-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

