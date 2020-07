Die Leser reisen in Ellen C. Flynns „Der Tuchfuchs“ in das Manchester des Jahres 1764, wo ein Mann einen Neubeginn wagen möchte.

Aidan Towell kehrt im Jahr 1764 aus dem Siebenjährigen Krieg nach Manchester zurück. Er besitzt wenig und hat noch weniger Geld. Es sieht für seinen erhofften Neubeginn nicht rosig aus, doch alles ändert sich, als Aidan auf den wohlhabenden Tuchproduzenten Hugh Wilson trifft. Ausgestattet mit Wilsons Glauben und einem Kredit von tausend Pfund wagt Aidan selbst den Einstieg in den Tuchhandel und beginnt damit eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Doch als der „Tuchfuchs“ die Grenzen des Binnenhandels verlässt und nach der Krone des Exports greift, trifft er eine Entscheidung, die sein Leben aus den Fugen reißt. Denn in der kühlen Kalkulation fehlt ein entscheidender Faktor: Gillian Pollett.

Wer gerne durch Romane in das England des 18. Jahrhunderts reist, wird mit dem historischen Roman „Der Tuchfuchs“ von Ellen C. Flynn viel Lesespaß haben, denn die Handlung wird gekonnt in die Zeitgeschichte eingewebt. Die Leser werden durch die Handlung des Romans nicht nur unterhalten, sondern erhalten wie nebenbei Informationen über das Leben in England vor rund 250 Jahren und um die Bedeutung des Tuchhandels zu dieser Zeit.

„Der Tuchfuchs“ von Ellen C. Flynn ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-08140-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags“ und Publikations“Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self“Publishing“Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch“ und Leser“Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

