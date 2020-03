Der Autor Paul Steinbeck taucht in seinem Roman „Der Tresor im ewigen Eis“ in eine düstere Welt ein, die die Menschheit in Zukunft erwartet. Dabei spielen wie schon heute Macht und Geld eine Rolle.

Zehn Jahre nach der großen Revolution tauchen im Jahr 2109 urplötzliche alte Mächte auf, die lange verloren geglaubt waren. Inzwischen gibt es Pläne, die zuvor kaum vorstellbar waren. Die Genstruktur des Getreides soll durch Überzüchtung verändert werden und die Regierung wird von den Anhängern dieser Idee in große Bedrängnis gebracht. Paul und seine Gefolgsleute wollen gegen die alten Mächte und ihr Vorhaben kämpfen. Dafür müssen sie sich auf eine gefährliche Expedition zum Tresor im ewigen Eis begeben. Eine Reise voller Abenteuer und Gefahren, die die Helden körperlich und seelisch an ihre Grenzen bringt. Ein Zukunftsroman um Liebe, Macht und das Überleben der Freiheit.

Der Autor Paul Steinbeck wurde 1967 in Oberschwaben geboren und heißt mit bürgerlichem Namen Hubert Romer. Er absolvierte an der Universität Trier sein Studium in den Fächern Geschichte, Geografie sowie Medienkommunikation und lebt heute in der Region Stuttgart. Steinbeck sieht das literarische Schreiben als Kunstform, wobei ihm nicht die Höhe seiner Buchauflagen wichtig ist, sondern vielmehr die Vermittlung einer Botschaft. Zudem möchte er seine Leser auf emotionaler Ebene erreichen.

„Der Tresor im ewigen Eis“ von Paul Steinbeck ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-02394-9 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

