Zwei Menschen begeben sich in Sen & Elisa Tommes‘ „Der Tempel der Venus“ auf die Suche nach einer wahrhaft traumhaften Liebe.

Coco ist ein Blickfang allererster Klasse, 28 Jahre alt und denkt sich, dass sie mit ihrem Leben mehr anfangen sollte. Sie taucht jede Nacht in den Träumen von Rico auf, und auch sie wacht jeden Morgen schweißgebadet auf. Sie hat nach ihren bisherigen Beziehungen die Nase voll von ihren eigenen moralischen Vorstellungen und will alles anders machen – aber dabei trotzdem die große Liebe finden. Wollen ihre Träume ihr den Weg dorthin zeigen? Gibt es den Mann aus ihrem Traum wirklich? Noch wissen weder Coco noch Rico nicht wirklich, was es mit den Träumen auf sich hat. Sie wissen aber, dass sie den anderen wie verrückt wollen. Dabei kennen sie sich nur aus diesen Träumen, aus denen sie an jedem Morgen erwachen und die sie nie endend in den Tag begleiten. Coco und Rico machen sich beide auf die Suche nach der Villa aus ihrem Traum. Sie nennt sich der Tempel der Venus, der Tempel der Lust.

Die Leser begeben sich zusammen mit den Protagonisten in „Der Tempel der Venus“ von Sen & Elisa Tommes auf eine leidenschaftliche Suche voller knisternder Abenteuer. Doch werden die beiden Protagonisten im ersten Band dieser neuen Reihe endlich aufeinander treffen? Was hat es mit dem Tempel wirklich auf sich? Wer sinnliche Literatur liebt, der wird auch dieses Buch nicht aus den Händen legen wollen.

„Der Tempel der Venus“ von Sen & Elisa Tommes ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-08074-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.