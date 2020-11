Thal Benson sucht in Benjamin Stones „Der letzte Rächer“ nach einer Chance auf die Rache an den Mördern seiner Familie und Freunde.

Es ist eine schwierige Zeit in Dorgil. Ein neuer König sitzt auf dem Thron des Menschenreichs, welcher alles in ein gefährliches Ungleichgewicht bringt. Rassismus und Erbarmungslosigkeit gehören für die Bürger des Landes nun zum Alltag. In diesem schrecklichen Zeitalter findet sich der junge ehemalige Blutsritter Thal Beson wieder. Mit gerade einmal vierzehn Jahren ist er Teil des grausamen Ordens der Blutsritter. Seine gesamte Sippe und sein Vater werden von den Erzfeinden des Ordens, dem Priesterbund von Bonumar getötet und Thal überlebt als Einziger den Angriff. Er wird in die Kerker der Königsstadt eingesperrt und muss nun dort ganze vier Jahre bis zur Volljährigkeit und somit auf den Tag seiner Hinrichtung warten.

Doch an diesem Tag wird der junge Protagonistin des spannenden Romans „Der letzte Rächer“ von Benjamin Stone von Anhängern seines Vaters aus der Gefangenschaft Karlsons befreit und bekommt die Chance auf Rache an den Mördern seiner Familie und Freunde. Thal ist der letzte Blutsritter – welche Richtung wird der junge Mann beschreiten? Die Leser begleiten ihn auf seiner Reise – und werden immer von mit spannenden, neuen Wendungen überrascht.

„Der letzte Rächer“ von Benjamin Stone ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-15338-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

