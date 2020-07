„Der Frühlingsschläfer“, der neue Roman von Friederike Gahm, spielt in den 70er Jahren. Eine Zeit, in der es einer ganzen Generation trotz bedingungsloser Freiheit schwer fällt, ihre Träume zu leben.

Die Protagonisten des Romans leben in den 1970er Jahren. Die Generation des Wirtschaftswunders ist erwachsen geworden. Dabei haben sich die jungen Leute ganz unterschiedlich entwickelt. Manche kopieren die Werte ihrer Eltern, während andere diese aus Prinzip ablehnen. Wieder andere versuchen, zwischen materiellem Spießertum, linksradikalem Fanatismus und der Unbeschwertheit der Flower-Power-Bewegung ihren eigenen Weg zu finden. Die zu dieser Zeit herrschende Freiheit lässt alle Träume zu. Aber welche Träume will und kann man leben?

Die Autorin Friederike Gahm wurde 1954 in Wetzlar geboren. Schon früh gehörten Bücher und das Schreiben zu ihren Leidenschaften. Nachdem sie Jura, Volks- und Betriebswirtschaft studiert hatte, arbeitete Gahm in einer internationalen Consulting-Firma. Später machte sie sich als Unternehmensberaterin tätig und arbeitete viele Jahre mit Organisationen in Afrika, Asien und Südamerika zusammen. Trotzdem blieb die Autorin der Literatur treu und ihre Bücherauswahl wurde durch die vielen internationalen Kontakte ungewöhnlich facettenreich. Mit ihrem neuen Buch erfüllt sie sich den Traum, nicht nur zu lesen, sondern auch wieder zu schreiben.

„Der Frühlingsschläfer“ von Friederike Gahm ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-07970-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

