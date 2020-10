Eckhard Westerhus schickt in „Der die Macht missbraucht“ einen Manager unschuldig in ein Gefängnis – doch wird er ihn auch wieder befreien?

Eines Tages findet sich ein Manager aus der Automobilindustrie unschuldig in einer Gefängniszelle wieder. Er überlebt drei Monate in der Gefängnispsychiatrie, doch wird dann den offenen Vollzug verlegt. Hier sucht er nach Antworten. Er will heraus finden, warum er am Ende seines Lebens in der Abstellkammer der Gesellschaft gelandet ist. Sein Leben findet auf 7m² statt und jeder Tag ist ein Kampf um einen Rest an Würde und Selbstachtung. Der Protagonist wurde in eine Welt, deren Sprache er nicht spricht und dessen Werte er nicht teilt, geworfen. Er schreibt über die Grausamkeit seiner Empfindungen und sucht die Antworten, in dem er sich mit den Brüchen seines Lebensweges auseinandersetzt. Doch wird am Ende die Wahrheit eine Chance haben?

Der Roman „Der die Macht missbraucht“ von Eckhard Westerhus lässt durch die Augen des Protagonisten einen ungeschönten Blick in die Welt der Unternehmenspolitik großer Automobilkonzerne zu. Die spannende Handlung beschreibt seinen Kampf um Gerechtigkeit, um am Ende feststellen zu müssen, dass es selbst vor Gericht nur um Gewinnen oder Verlieren, aber niemals um die Wahrheitsfindung, geht.

„Der die Macht missbraucht" von Eckhard Westerhus ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-11310-7 zu bestellen.

