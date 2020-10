In der Fortsetzung eines früheren Buches blickt der Autor Hermann Grabher in „Den Staub der Väter abstreifen“ erneut auf sein abwechslungsreiches Leben zurück, welches schon 80 Jahre andauert.

Auf spannende Weise erzählt Grabher Erlebnisse und Anekdoten aus seinem Leben. Zudem kommentiert er mit wachem Blick und spitzer Feder das vergangene und aktuelle Zeit- und Weltgeschehen. Sein Fazit: Nie in der Vergangenheit ging es einer großen Anzahl Menschen auf unserem Globus besser als in der jetzigen Zeit. Doch Zurücklehnen ist nicht angesagt, es besteht noch reichlich Verbesserungspotential an allen Fronten.

Der Autor Hermann Grabher wurde 1940 in der Schweiz geboren und ist seit mehr als 50 Jahren verheiratet. Heute wohnt er im St. Galler Rheintal. Bis 1990 war er kaufmännischer Leiter der familieneigenen Firma für Maschinenbau, deren Geschichte bereits bis ins Jahr 1936 zurückreicht. 1991 stieg er aus dem Unternehmen aus und war bis zu seinem Ruhestand als Berater im Finanzbereich tätig. Diese Arbeit führte ihn an zahlreiche Reiseziele auf der ganzen Welt. Neben dem Schreiben interessiert sich Grabher für die eigene und fremde Religionen sowie für Kulturen, Wirtschaft und Sport.

„Den Staub der Väter abstreifen“ von Hermann Grabher ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-13252-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

