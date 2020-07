Ein Dorf gerät in Bernhard J. Mathiuets „DEN ERSTEN STEIN“ durch den Klimawandel in eine Notlage – und verändert das Leben einer Jugendlichen für immer.

Der Klimawandel bringt das Dorf Azoka in eine so arge Notlage, dass seine Bewohner bald auswandern müssen. Doch die fünfzehnjährige Nischii hat eine geniale Idee, welche dem ganzen Dorf eine gute Zukunft verheißt. Aber durch blinden Fanatismus und Gier verursachte Konflikte verwandeln ihr Streben nach Glück, Liebe und Gedeihen in einen harten Überlebenskampf. Nischiis Vater ist ein wegen seiner Weisheit und Stärke geschätzter Mann. Seine Familie stellt sich zusammen mit den meisten Dorfbewohnern hinter ihn, um sich von den Fanatikern zu befreien. Werden sie es schaffen? Was wird die Familie für ihre Träume opfern?

Der mitreißende und berührende Roman „DEN ERSTEN STEIN“ von Bernhard J. Mathiuet beschäftigt sich mit einigen Themen, die heute aktueller denn je sind (der Klimawandel und dessen Auswirkungen auf die Menschheit). Der Autor liefert den Lesern durch den Roman deswegen nicht nur kurzweilige Unterhaltung, sondern auch einige Denkanstöße. Die spannenden Ereignisse, die starken Gefühle und die tiefen Lebensfragen der Protagonisten entführen die Leser mitten in das Geschehen des dramatischen Romans um Liebe, Glück und Überlebenskampf. Am Ende wartet auf alle Leser ein beeindruckendes und überraschendes Finale.

„DEN ERSTEN STEIN“ von Bernhard J. Mathiuet ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-06710-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags“ und Publikations“Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self“Publishing“Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch“ und Leser“Marketing.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.

