ISIS Ehbauer beschreibt in „Davor war alles anders, danach auch“ das Leben in über 30 Jahren in der DDR.

Im Jahr 1949 wird ein Staat gegründet, der sich immer weiter zu einer Diktatur entwickelt. Christina ist die Hauptfigur in diesem Buch und wird als Erwachsene zu einer Gegnerin dieses Staates. Sie kämpft mit ihrem angeborenen Gerechtigkeitsfanatismus gegen die dominierende und blockierende Politik. Natürlich bleibt das nicht unbemerkt. Sie und ihre Familie werden bald vom MfS und dem KGB observiert. Es grenzt an ein Wunder, dass sie nicht im Gefängnis landete. Ein großer Schauprozess im Berliner Fernsehturm, in dem es um ihren Sohn geht, macht sie bekannt. Sie erlebt zwei Jahre vor dem Mauerbau das „Dolce Vita“ im Westteil der Stadt. Während die Mauer stand, hat die Protagonistin viele emotionale, aber auch widerwärtige Begegnungen. Das Schicksal stellt ihr oft ein Bein in den Weg – doch Christina gibt sich nicht so schnell geschlagen.

Der Alltag in der DDR wird in „Davor war alles anders, danach auch“ von ISIS Ehbauer wahrheitsgetreu, aber auch ein wenig ironisch, geschildert. Die Protagonistin stellt durch ihre Geschichte Berlin auf eine eindrucksvolle Weise vor, während und nach der Mauer. Der biografische Roman entführt die Leser in die nicht allzu weit entfernte Vergangenheit Deutschlands und erlaubt ihnen einen Einblick in ein Leben, wie sie es sich selbst wahrscheinlich kaum vorstellen können.

„Davor war alles anders, danach auch“ von ISIS Ehbauer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-10257-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

