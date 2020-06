Johanne T. G. Joan will mit „Das Ur-Evangelium der Essener und seine Verfälschung“ beweisen, dass das Neue Testament ein Plagiat des Evangeliums der Essener ist.

Diese Arbeit ist das Produkt einer siebenjährigen Forschung und beweist anhand historischer Dokumente, u.a. aus Nag Hammadi und Qumran, die Authentizität und das Alter des Evangeliums der Essener. Es wurde von Edmond Szekely 1923 entdeckt und wird bis heute von der Katholischen Kirche als eine Fälschung bezeichnet. Die Leser lernen in dieser Studie, dass das Evangelium der Essener der Vorläufer des Neuen Testaments und demnach ca. 2000 Jahre alt ist. Die Worte des Essener Evangelium klingen ganz anders als die Botschaften, an die Christen gewohnt sind: So ist die Frau hier die seelische Stärke des Mannes, auf die der Mann hören sollte; die Erde und die gesamte Schöpfung sind heilig und das Tier ist ein Freund und Gefährte des Menschen, das er beschützen sollte, wie er seine eigene Kinder beschützt.

Die Studie „Das Ur-Evangelium der Essener und seine Verfälschung“ von Johanne T. G. Joan ist die Grundlage der Trilogie „Das Geheimnis des wahren Evangeliums“. Diese Trilogie ist eine wissenschaftliche Arbeit in der Form eines Romans, die nicht nur beweist, dass das Evangeliums der Essener 2000 Jahre alt ist, sondern auch mit einer chirurgischen Präzision beschreibt, wie es Verfälschern vor 2000 Jahren gelungen ist, diese Original-Botschaft, aus wirtschaftlichen und Machtgründen auf eine geniale aber dämonische Weise zu verändern, die bis heute Gültigkeit hat.

„Das Ur-Evangelium der Essener und seine Verfälschung“ von Johanne T. G. Joan ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-07622-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags“ und Publikations“Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self“Publishing“Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch“ und Leser“Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.