In seinem neuen Buch „Das Leben ist Entwicklung“ beschreibt der Autor Siegfried Wüst sein Leben auf dem Weg zur Führungskraft, mit Erkenntnissen im Leben, in der Wirtschaft und im Arbeitsleben.

Der Autor Siegfried Wüst erzählt in seinem neuen Buch „Das Leben ist Entwicklung“ anschaulich, wie er in den vergangenen Jahren Aufschwünge, technische Revolutionen und politische Umschwünge miterlebte. Die Zeiten waren aber auch von interessanten persönlichen Erlebnissen geprägt. Aktuelle Entwicklungen beobachtet der Autor jedoch mit zunehmender Besorgnis. Dabei nimmt er in seinem Buch insbesondere auf die Kämpfe, die auf Kosten der Bevölkerung zwischen den Finanz- und Wirtschaftsmächten ausgetragen werden, Bezug.

Das Buch ist während der Corona-Krise 2020 entstanden. Inspiriert wurde Wüst durch seinen eigenen Weg sowie die stets präsente Nähe zu Gott. Mit seinen Ausführungen möchte er eine andere Sichtweise auf Menschen und die gesamte Welt ermöglichen. Zudem verbindet er sein Buch mit der Hoffnung auf mehr Nachdenklichkeit sowie eine gute Zukunft.

Der Autor Siegfried Wüst absolvierte ein technisches Studium und war danach in diversen Positionen tätig. Zuletzt war er Gesellschafter-Geschäftsführer eines Elektro-Unternehmens.

Bereits seit einigen Jahren ist es ihm ein Anliegen, die Erkenntnisse und Erfahrungen aus seinem Berufsleben an nachfolgende Generationen weiterzugeben. Sein neuestes Buch ergänzt sein Portfolio, welches aus den Büchern „Soziale Marktwirtschaft ADE“ sowie „Mein Führungskräfte Handbuch – Praxis für die Praxis“ besteht.

„Das Leben ist ENTWICKLUNG …“ von Siegfried Wüst ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-05609-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags“ und Publikations“Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self“Publishing“Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch“ und Leser“Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

