Das Kunst & Auktionshaus W. Ginhart sucht laufend interessante, sammelwürdige Kunstobjekte aller Art. Die Objekte werden kostenlos geschätzt und in den regelmäßig stattfindenden Auktionen angeboten.

Am Samstag, den 22.02.2020 ab 13:00 Uhr findet im Kunst & Auktionshaus Ginhart am Tegernseer Steinmetzplatz 2-3 die erste diesjährige Auktion statt. Zum Aufruf kommen Schätze aus nunmehr 14 Sparten, wie etwa erlesenes Tafelsilber, hochwertiger Schmuck und in Meisterwerkstätten gefertigte Möbel. So sind beispielsweise ein seltenes Paar Encoignuren (frz. für Eckschränkchen) und eine außergewöhnliche, 2-ladige Kommode von Pierre Roussel, einem bedeutenden Pariser Kunsttischler des 18. Jahrhunderts, zu erwerben. Von besonderer Schönheit sind darüber hinaus eine seltene Tabakdose aus 14 karätigem Gold mit einem Diamantbesatz von insgesamt ca. 3 ct. sowie eine feine Abendclutch aus 18 karätigem Gold. In weiteren Sparten sind zahlreiche Figuren der Porzellanmanufaktur Nymphenburg, sechs silberne Speiseteller mit einem Gewicht von über drei Kilogramm und Werke von unter anderem Hugo Charlemont (1850 Jamnitz – 1939 Wien), Georg Baselitz (geb, 1938 Deutschbaselitz) und Joseph Beuys (1921 Krefeld – 1986 Düsseldorf) zu finden. Auch zwei bedeutende sakrale Tafelbilder aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts dürften in der Auktion zahlreiche Sammlerherzen höher schlagen lassen. Eine Besonderheit sind zudem zahlreiche imposante buddhistische Figuren aus dem Asien des 18. Jahrhunderts und später. Der Katalog ist auf http://www.ginhart.de/ und http://www.lot-tissimo.com/ zu finden. Interessierte Sammler und Kunstliebhaber können sich telefonisch (08022 – 188 340) oder schriftlich (mailto:info@ginhart.de) für die Februar-Auktion anmelden, um entweder vor Ort im Saal, am Telefon, im Internet oder durch ein Vorgebot teilzunehmen.

„Kunst ist der Weg, die Seele zu erfreuen…“

Unter diesem Motto steht das Kunst & Auktionshaus in Tegernsee, Steinmetzplatz 2 – 3, sowie unsere Auktions-Galerie in Rottach-Egern, Nördliche Hauptstraße 6.

Im Kunst & Auktionshaus ist es möglich, Objekte entweder im Frei-Verkauf oder bei einer der vierteljährlich stattfindenden Auktionen zu erwerben. Aus Sammlungs- und Nachlass- Auflösungen stellen wir für Sie die qualitativ hochwertigsten Objekte zusammen, um Ihnen eine reichhaltige und interessante Auswahl in zwei Etagen des Auktionshauses anbieten zu können.

Mit über 30jähriger Erfahrung und durch umfangreiches Wissen um Ursprung, Herstellungsweise und Qualität eines Objektes, ist bei kostenloser Beratung und Einschätzung viel Interessantes darüber zu erfahren. Bringen Sie uns Ihre „Schätze“ – Sie sollten keine Scheu haben zu fragen, wenn Sie etwas besitzen, von dem Sie mehr wissen möchten…

