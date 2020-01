„Das Eula-Vermächtnis“ ist bereits das dritte Buch des jungen Schweizer Autors Benjamin Stone. Die Heldin der Erzählung ist die Magierin Alaria, die ihre Heimat beschützen muss.

Somania ist das stolze Wüstenreich im Süden von Estahron. Im Herzen des Landes befindet sich die Magierakademie von Karagnis, in der alle vier Magierschulen des Reiches miteinander vereint werden. Hier studiert auch Alaria, eine junge und zugleich sehr begabte Magierin. Sie erzählt im Buch „Das Eula-Vermächtnis“ die Geschichte der Geburt ihres ersten und einzigen Bruders und ihrem Aufstieg in der Magierakademie. Schließlich droht das starke und sichere Reich Somania zu fallen und Alaria muss all ihr Können und ihre Kräfte einsetzen, um ihre Heimat vor bösen Mächten zu retten.

Der Autor Benjamin Stone wurde 1998 unter seinem bürgerlichen Namen Benjamin Schreyer in einem kleinen Schweizer Dorf in der Nähe von Bern geboren. Schon als Jugendlicher begann er, Geschichten zu verfassen und begleitete diese in seiner Schulzeit mit kleinen Zeichnungen. Parallel verschlang er Bücher bekannter Science-Fiction Autoren, so dass er sich immer mehr mit diesem Genre identifizierte. Eine weitere Inspiration waren Videospiele, welche sich mit mythischer und fantastischer Thematik befassten. Schließlich entschloss sich Stone, sein eigenes Fantasy-Universum zu erschaffen. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung war die Veröffentlichung seines ersten Romans „Der letzte Rächer – Wachsende Kraft“, welcher ebenfalls auf dem fiktiven Kontinent Estahron spielt.

„Das Eula-Vermächtnis“ von ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-9689-2 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.