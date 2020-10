Jivako zeigt den Lesern in „Das Buch der Macht“, wie sie ihr eigenes Leben mit Glück und Erfolg füllen können.

Die Leser haben laut Jivako eine einfache Wahl zu treffen: Sie können ihr Leben entweder selbst so steuern, wie es ihnen gefällt, oder ihr Leben von anderen Menschen steuern lassen, was oft dazu führt, dass man an den Haaren herum gezogen wird und eher unglücklich ist. Der Autor erklärt, dass Gesundheit oder Krankheit und Erfolg oder Niederlage alle von der Einstellung der Leser und woran sie glauben abhängen. Leser, die bisher eher fremdbestimmt lebten, werden von diesem Buch dazu aufgefordert, ihre Einstellung zu überarbeiten und sich zu fragen, ob sie wirklich so weiterleben möchten – oder ob eine Umstellung angesagt ist. Dieses Buch ist nicht weniger als der Fahrschein in die Selbstbestimmung und Freiheit. Es enthält das Wissen und die Methoden, wie die Leser sich aus dem Bann der Fremdbestimmung und von den Flüchen der Vergangenheit befreien können und sich auf das besinnen, wer und was sie wirklich sind.

Glück, Gesundheit und Wachstum sind die realistischen Ziele, welche die Leser des Selbsthilfebuchs „Das Buch der Macht“ von Jivako erreichen können. Das Buch ist eine inspirierende Einladung für die Verwirklichung von Wünschen und all dessen, wovon die Leser schon immer geträumt, aber nie für möglich gehalten haben. Es wurde geschrieben, um die Leser von etwas besserem zu überzeugen und ihnen zugleich zu zeigen, wie sie sich selbst auf den Weg dorthin machen können.

„Das Buch der Macht“ von Jivako ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-12690-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

