Margarete Lamsbach entführt mit ihrem unterhaltsamen Roman „Das Buch Änglaxia“ in ein fantastisches Universum voller spannender Figuren, die für das Gute kämpfen.

Karfunkel erlebt eine glückliche Kindheit als dritter Sohn des Draakenfürsten Anvar und seiner Gefährtin Modir. Doch dann erfährt er, dass die beiden nicht seine leiblichen Eltern sind. Seine Eltern sind vor langer Zeit einem Attentat des eifersüchtigen Schwarzdraaken Lukasz zum Opfer gefallen. Karfunkel ist unglücklich, doch es bleibt keine Zeit zu trauern. Die Kinder aller Draakenstämme sind in Gefahr. Siri, die Bewahrerin der tiefsten Geheimnisse, erteilt ausgerechnet Karfunkel den Auftrag, die in alle Winde zerstreuten Stämme zu vereinen. Und so macht sich Karfunkel auf zu einer Reise ins Ungewisse. An seiner Seite ist der treue Schwarzdraake Nikolei, der selbst eine schwere Last zu tragen hat und sich als Freund erweist, wie es einen besseren nicht geben kann.

Der Roman „Das Buch Änglaxia“ von Margarete Lamsbach ist ein unterhaltsamer Familienroman aus dem Genre Fantasy/Märchen, der nicht nur junge, sondern auch ältere Fantasyfreunde anspricht. Lamsbach spannendes Fantasyuniversum setzt das Thema des Verzeihens in den Fokus und hält die wichtige Botschaft bereit, dass man eine gesamte Rasse nicht wegen einigen schlechten Ausnahmen verurteilen sollte. Die Geschichte eignet sich zum gemeinsamen Lesen und Diskutieren mit den Kindern.

„Das Buch Änglaxia“ von Margarete Lamsbach ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-10101-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

