Die Autorin Iris H. Green entführt ihre Leser in ihrem neuen Buch „Corrib Cottage“ nach Irland. Hier findet ihre Heldin Maren eine neue Heimat. Und natürlich auch eine neue Liebe.

Nach einem Schicksalsschlag verlässt Maren Hals über Kopf ihr Zuhause im Taunus und zieht in ein Cottage im irischen Connemara. Alles scheint sich zum Guten zu wenden, denn schnell findet die junge Frau neue Freunde und einen tollen Job bei einem Reiseunternehmen. Sean, ihr Chef, ist nicht nur ein Frauenschwarm, sondern auch für seine dreiste Art bekannt. Doch auch Maren kann sich seiner körperlichen Anziehungskraft nicht entziehen, auch wenn sie es sich anfangs fest vornimmt. Und dann tritt noch Leander aus Wiesbaden in ihr Leben. Eigentlich entspricht er viel eher ihren Vorstellungen eines neuen Partners. Während einer Nordirlandreise kommen sich die beiden näher. Doch schon bald muss sich Maren entscheiden, ob sie zurück nach Deutschland geht oder in Irland bleibt. Dies ist dann auch gleichzeitig die Entscheidung für einen Mann.

Die Autorin Iris H. Green ist wohl der größte Fan Irlands. Aktuell führten sie 35 Reisen in 26 Jahren auf die grüne Insel. Green ist fasziniert von den Bewohnern des Landes, seinen Landschaften, Geschichten und Legenden. Diese sind stets Teil ihrer Bücher, ebenso wie die Liebe.

„Corrib Cottage“ von Iris H. Green ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-01478-7 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.