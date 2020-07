Martin Riedler, Angelika Nigl und Anita Riedler zeigen in „Corona ist ja nur ein Tier“, wie Corona und Humor zusammen passen.

Dieses neue Buch ist eine Schatztruhe der ungewöhnlichen Art: Es beinhaltet 33 Geschichten zur COVID-19-Krise, die anders sind, als man erwartet. Die Geschichten sind kurios, aber dennoch real. Sie sind tierisch und menschlich zugleich. Jede einzelne Geschichte ist mit einer lustigen tierischen Karikatur illustriert und wird von einer „weisen Eule“ humorvoll erzählt. Ein „schlauer Fuchs“ erklärt daraufhin, was die Leser aus dieser Geschichte lernen können. Die Autoren haben ihre persönlichen Erlebnisse und andere Kuriositäten aus dem näheren und weiteren Umfeld gesammelt, um die Leser zum Schmunzeln, aber auch zum Nachdenken anzuregen. Eine der Autorinnen ist eine der ersten Frauen, die vom Corona-Virus genesen ist. Eine andere Autorin ist eine Sozialarbeiterin und der dritte im Bunde ist ein Corona-Dunkelziffer-Patient, der trotz aller Bemühungen eine Dunkelziffer blieb.

Der Humor kommt in „Corona ist ja nur ein Tier“ von Martin Riedler, Angelika Nigl und Anita Riedler auf keinen Fall zu kurz. Immerhin ist Humor besonders in schwierigen Zeiten wichtig, um alles leichter zu überstehen und die innere Widerstandsfähigkeit zu steigern. Die Autoren möchten mit ihrem Buch zudem auch Anregungen schaffen, was Personen, Organisationen und öffentliche Einrichtungen in Zukunft aus solchen herausfordernden Situationen lernen können.

„Corona ist ja nur ein Tier“ von Martin Riedler, Angelika Nigl und Anita Riedler ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-07791-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags“ und Publikations“Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self“Publishing“Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch“ und Leser“Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.