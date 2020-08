Lotte Jotta fasst in „Corona – Das Buch zum Film“ vieles, was in den Köpfen der Menschen herum schwirrt, in Worte und liefert Antworten auf viele Fragen.

Dieses Buch wurde während der heißen Phase von Ende März bis Anfang Mai 2020 geschrieben und stellt ein echtes Zeitdokument dar. Manches mutet bereits nostalgisch an: Die Güterknappheit – vor allem von Toilettenpapier – ist mittlerweile schon wieder Geschichte. Das Buch jedoch hat nichts an Aktualität verloren und liest sich wie ein Drehbuch zum (interaktiven) Film, in dem alle Menschen der Welt gerade eine Rolle spielen. Corona ist immer noch allgegenwärtig und die nächste Welle wird bereits prophezeit. Wie bedrohlich ist das Virus denn eigentlich? Und wie haben sich die Maßnahmen der Regierung ausgewirkt? Die Leser können sich dank diesem Buch ihr eigenes Bild machen. Die Autorin nutzt Zahlen und Fakten des RKI – und kommt zu überraschenden Ergebnissen.

Der humorvolle Schreibstil des Buches „Corona – Das Buch zum Film“ von Lotte Jotta macht das Lesen zum Vergnügen, aber liefert den Lesern zugleich auch interessante Informationen, die sie so vielleicht bisher noch nicht gesehen haben. Manche Leser werden hier die Antworten auf einige ihrer brennenden Fragen finden, und andere werden durch die Lektüre wieder ein wenig entspannter atmen können. Das Buch liefert Informationen über Corona und kämpft gegen die Angst, die viele Menschen heutzutage mit sich herum tragen.

„Corona – Das Buch zum Film“ von Lotte Jotta ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-10523-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

