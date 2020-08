Elke Wollinskis Protagonistin findet in „Come into my world come into my heart“ ein besonderes Buch – und dessen Protagonist taucht in ihrem Leben auf!

Die Welt bricht für die 17 Jahre junge Stella zusammen, als ihre Eltern mit ihr von Washington D.C. nach Louisiana an den Rand der Stadt Kenner ziehen. Eine Wahl hatte sie dabei nicht – und musste alles hinter sich lassen, darunter auch ihren geliebten Freund Danny. Stella findet sich in ihrer neuen Umgebung nicht zurecht und fühlt sich nicht wohl. Nur ihr neuer Nachbar Dylan Durban, der etwas älter als Stella ist, bringt ihr Herz manchmal ganz schön aus der Fassung. Stella ist jedoch so kurz nach dem Umzug noch nicht dazu bereit, sich auf eine neue Beziehung einzulassen. Die Welt der Bücher ist ihr da sehr willkommen, denn in ihnen findet sie Ablenkung und Unterhaltung. Doch eines Tages findet sie auf dem Dachboden ihres neuen Hauses ein Buch, das ihr Leben verändern würde.

Die Leser erfahren in „Come into my world come into my heart“ von Elke Wollinski, dass Stella von dem Buch so fasziniert ist, dass sie jede freie Minute damit verbringt. Sie fühlt sich mit der Romanfigur Colin Tanner verbunden und wünscht sich, dass es ihn wirklich gibt. Eines Tages steht Colin dann tatsächlich bei ihr vor der Tür und bittet sie um Hilfe. Erst dann erfährt Stella, welches geheimnisvolle Buch sie gefunden hat, und ihr Leben ist nicht mehr dasselbe.

„Come into my world come into my heart“ von Elke Wollinski ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-5556-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

