Drei Charaktere treffen in Nadine Bogners „Casa Giulia“ in der Toskana aufeinander und drei Schicksale verändern sich für immer.

Torben hat seine Verlobte Giulia zwei Wochen vor ihrem geplanten, romantischen Urlaub in Italien mir nichts, dir nichts ohne ein Wort verlassen. Giulia hat sich dazu entschlossen, den Urlaub trotz allem anzutreten und nimmt ihre beste Freundin Katrin mit. Diese versucht, ein möglichst guter Ersatz für Torben zu sein. Doch wer hätte gedacht, dass dieser Sommer das Leben von drei Menschen so grundlegend verändern würde? Guilia trifft durch eine schicksalhafte Wende auf Donatella, die dem Leben schon lange nichts mehr abgewinnen konnte, und auf Francesco, dem scheinbar nie wirkliches Glück widerfahren war.

Die drei Protagonisten des romantischen Romans „Casa Giulia“ von Nadine Bogner treffen auf einem abgelegenen Olivengut in den Hügeln der Toskana aufeinander – und ab diesem Moment ist in ihrem Leben nichts mehr so, wie es einmal war. Es scheint, als läge ein wirklicher Zauber in der Luft, und die Leser begeben sich zusammen mit den Charakteren auf ein sommerliches Abenteuer der romantischen Art. Der Roman ist die ideale Urlaubslektüre für alle, die Italien und Liebesgeschichten lieben.

„Casa Giulia“ von Nadine Bogner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-4130-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.