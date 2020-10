In „Blutdorf“, dem dritten Teil der Eifel-Krimi Reihe von Rolf Eversheim, blicken die Ermittler nach einem Mordfall in menschliche Abgründe und tauchen in eine Welt von Heilern und Schamanen ein.

Roman Mülenberk trifft nach vielen Jahren in einem idyllischen Eifeldorf einen alten Studienfreund wieder. Doch die beiden kommen unter merkwürdigen Umständen zusammen und ahnen zunächst nicht, welche tödlichen Entwicklungen es bald geben wird, während das Naturschauspiel des Blutmondes langsam näher rückt. Und dann prophezeit eine als Dorfhexe bekannte Frau auch noch ein „Blutdorf“. Tatsächlich geschieht ein Mord und die Ermittler nehmen in der verschwiegenen Dorfgemeinschaft zwischen Kriminellen, Hinterwäldlern, Jägern, Heilern und Schamanen ihre Arbeit auf. Während sie am Tatort noch jeden Stein umdrehen, kommt es zu weiteren Todesfällen und sie blicken in die tiefsten menschlichen Abgründe.

Der Autor Rolf Eversheim, Jahrgang 1959, stammt gebürtig aus der Eifel und ist, wie man es Menschen aus der Region nachsagt, durch und durch ein Genießer. Das bezieht er nicht nur auf gutes Essen, sondern auch auf seine Bücher. Denn hier verbindet er spannende Krimis mit dem Genuss des guten und einfachen Lebens.

Beruflich verbrachte Eversheim viele Jahre in Bonn, doch vor einiger Zeit hängte er seinen Beruf an den Nagel, um seiner wahren Berufung zu folgen, dem Schreiben. Aus dieser Leidenschaft sind nicht nur Bücher, sondern auch Mitspielkrimis entstanden.

„Blutdorf“ von Rolf Eversheim ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-13550-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

