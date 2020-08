Roswitha Schreiner erlaubt den Lesern in „Blickwinkel“ einen Einblick in ihr Leben.

Die Autorin und Schauspielerin Roswitha Schreiner wurde am 12.03.1965 in Eschweiler geboren und ist vielen Lesern als ein Teil der deutschen Fernsehlandschaft bekannt. Sie ist seit über drei Jahrzehnten im Fernsehen zu sehen. Viele Leser haben sie als Freundin von Hendrik Martz in den „Wicherts von nebenan“ erlebt. An der Seite von Manfred Krug in „Liebling Kreuzberg“ hat sie sich, als Tochter der Nation, in die Herzen der Zuschauer gespielt. Als erste Kommissarin in Minirock und Stöckelschuh, hat sie im TATORT für Aufruhr gesorgt. Seit ihrer Zeit bei der ARD Serie “ Rote Rosen“ hat die Schauspielerin auch das Schreiben für sich entdeckt, Drehbücher überarbeitet und Schreib-Seminare besucht.

Das autobiografische Buch „Blickwinkel“ gibt interessierten Lesern einen einmaligen Einblick in die Filmwelt und das Leben von Roswitha Schreiner. Die Kapitel sind nach dem ABC geordnet und, wie es das erste Kapitel beschreibt, recht anachronistisch angelegt. In ihrer Biografie kommen jedoch nicht nur „TATORT“ , „Liebling Kreuzberg“ oder „Rote Rosen“- Fans, die einen Blick hinter die Kulissen werfen möchten, auf ihre Kosten. Auch Liebhaber von Poesie und Lyrik können dieses Buch genießen, da die Künstlerin sie in ihre ganz persönliche Gedankenwelt eintauchen lässt.

„Blickwinkel“ von Roswitha Schreiner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-07085-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

