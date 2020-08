Mit seinem Buch „Bis wir fallen“ veröffentlicht der Autor Tobias Heuer ein modernes Märchen für Erwachsene. Mit einer Liebesgeschichte im subtilen Stil des Urban-Fantasys trifft er den Geist der Zeit.

Wer das Buch „Bis wir fallen“ von Tobias Heuer liest, der taucht in eine Welt ein, in der die Grenzen zwischen Realität und Übernatürlichem zusehends verschwimmen. Denn Sophie trifft im Hamburger Stadtpark auf den geheimnisvollen Oliver, der am Boden zerstört ist. Sanft versucht die junge Frau herauszufinden, was geschehen ist. Die Geschichte, die Oliver ihr erzählt, klingt verrückt und geradezu phantastisch. Denn Oliver ist der Herbst und verzweifelt gerade daran, seine Fähigkeit, die Jahreszeit und die damit verbundenen Veränderungen auf der Welt einzuleiten, verloren zu haben. Gelingt es ihm nicht, noch etwas zu verändern, würde die gesamte Natur zerstört werden. Sophie spürt, dass sie der Geschichte Glauben schenken kann und macht sich mit Oliver auf die Suche nach einem Ausweg. Auf ihrer gemeinsamen Reise finden die beiden nicht nur die Liebe, sondern entdecken auch Unglaubliches über die Jahreszeiten und den Ursprung aller menschlichen Gefühle.

Der Autor Tobias Heuer lebt gemeinsam mit seiner Familie in Hamburg. Am Urban-Fantasy-Genre fasziniert ihn die Verflechtung des Magischen mit der realen Welt, ohne dass die Logik auf der Strecke bleibt. Mit seinen modernen Märchen möchte er für seine Leser kurze Auszeiten vom Alltag erschaffen. Zu seinen Geschichten inspirieren ihn Autoren wie Erin Morgenstern, Eowyn Ivey, Ali Shaw und Audrey Niffenegger.

„Bis wir fallen“ von Tobias Heuer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-4418-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.