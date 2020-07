In ihrem Jugendbuch „Afenjas Elemente“ entführt die Autorin Coleen Hoppe ihre Leser in eine magische Welt. Hier müssen fünf Freunde verhindern, dass ein böser Herrscher die Macht an sich reißt.

Die Welt scheint am Boden, denn der gefährlichste, magische Herrscher ist auf der Suche nach fünf Ketten mit Elementensymbolen als Anhänger. Denn wer eine solche Kette besitzt, bekommt eine Gabe verliehen und kann mit den mächtigsten Elementen umgehen, mit Feuer, Wasser, Natur, Wind und Eis.

Die fünf jungen Helden des Romans lernen auf der Schule Afenja, wie sie mit ihrem jeweiligen Element umgehen können. Die Schule hält Überraschungen und Abenteuer aber auch Angst und Spannung für die Freunde bereit. Können Lena, Kylie, Emma, Chris und Jack das Böse besiegen und so die Welt retten?

Die Autorin Coleen Hoppe wurde 2004 in Hannover geboren und wuchs gemeinsam mit ihren Eltern, ihrer jüngeren Schwester sowie einer Katze und einem Hund auf. Bereits als Kind dachte sie sich zahlreiche Geschichten aus und liebte es, diese aufzuschreiben. Während eines zweijährigen Aufenthaltes mit ihrer Familie in Malaysia kam ihr die Idee zu ihrem ersten Buch, das sie nach ihrer Rückkehr nach Deutschland vollendete.

„Afenjas Elemente“ von Coleen Hoppe ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-05699-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

