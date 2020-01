Dr. Rainer Ehritt wandert in „Ägyptische Fantasien“ nahezu stichpunktartig durch die Geschichte Ägyptens.

Ägypten ist der Reisetraum vieler Menschen. Das exotische Land scheint seit Jahrhunderten die Fantasie zu beherrschen und Wünsche zu wecken. Heute ermöglichen eine Reihe von Pauschalreisen, dass man mit eigenen Augen sehen kann, was noch vor einhundert Jahren nur Auserwählten vergönnt war. Dr. Rainer Ehritt wandert in „Ägyptische Fantasien“ nahezu stichpunktartig durch die Geschichte Ägyptens. Das Anliegen seines Buches ist das Verarbeiten der Flut an Informationen, die sich während seiner Reise über ihn ergossen hat. Er beschreibt dafür historische Stätten und eine spannende Nilkreuzfahrt. Erfahren Sie in einer spannenden Lektüre mehr über die Glaubensvorstellungen damals und heute und den aktuellen Status Quo in Ägypten.

Kompetente Fantasiegestalten, derer sich Dr. Rainer Ehritt im Verlauf seines Buches „Ägyptische Fantasien“ bedient, sind einem realen Hintergrund entstiegen und lockern die recherchierten Fakten zur Geschichte auf. Sie schenken den Lesern einen tieferen Einblick in das Weltbild, die Glaubensvorstellungen und die Motivationen der Menschen im alten Ägypten. Der Autor versucht auf spielerische Art alles, was ihm wissenswert und auch wichtig erscheint, so zu präsentieren, dass den trockenen Fakten Leben eingehaucht wird und die Präsentation der vielen Daten nicht ins Ermüdende abgleitet.

„Ägyptische Fantasien“ von Dr. Rainer Ehritt ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-6991-9 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

