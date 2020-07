Eckhard Becker setzt sich in „75 Jahre Zeitgeschichte und…“ mit der politischen Gegenwart auseinander.

Als der Autor jung war und in Bad Schwartau aufwuchs, war er bereits sehr neugierig und lebensfroh. Er wuchs mit seiner kleineren Schwester, seinen Eltern und seinen Großeltern in Bad Schwartau in der Schnoorstraße auf. Je älter er wurde, umso mehr wollte er lernen. Er hielt in einem vorherigen Buch bereits Geschichten über seine Familie fest. Nun möchte er seinen drei Enkelkindern und vielen anderen Menschen sagen, wie und was die Nachkriegskinder in der damaligen Zeit und später empfunden haben, welche grundlegenden Ansichten und Meinungen seine Frau und er vertraten und vertreten und welche Werte ihr Handeln bestimmen. Dieses Buch setzt sich dadurch auch mit der politischen Gegenwart auseinander und bemängelt, dass aus politischer Rücksichtnahme nicht die Themen umgesetzt werden, die notwendig sind.

Das Buch „75 Jahre Zeitgeschichte und…“ von Eckhard Becker bespricht Themen wie Digitalisierung, Globalisierung, Klimaprobleme, Politik, Einwanderer in Deutschland, Renten, Reichtum vs Armut, Risiken des Lebens, Bevölkerungswachstum, Religion und mehr. Des weiteren wird eine Nachkriegsentwicklung eines ganz normalen Bürgers dargestellt. Der Autor ist ein echter Zeitzeuge der letzten 75 Jahre und wird die Leser durch seine Ansichten und Erinnerungen zum Nachdenken bringen.

„75 Jahre Zeitgeschichte und…“ von Eckhard Becker ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-09154-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.

