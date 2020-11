Mit seinem Buch „24 Days F*ck-it List“ veröffentlicht Zoran Sauer einen literarischen Adventskalender, der für Kinder definitiv nicht geeignet ist, sondern für eine sinnliche Vorweihnachtszeit sorgt.

Das neue Werk von Zoran Sauer lädt seine Leser definitiv zum Nachdenken an, denn es soll die sinnlichen Fantasien von Paaren beflügeln. Dabei handelt es sich aber nicht um eine simple Geschichte, vielmehr möchte der Autor dazu beitragen, die Adventszeit sinnlich und prickelnd zu gestalten. Dabei gibt es nach jedem Türchen eine spannende Tagesaufgabe.

Hierfür hat er seine Protagonistin Lou erschaffen, die beschließt, den 24 Tagen vor Weihnachten mehr Sinnlichkeit zu verleihen und diese mit heißen Erlebnissen zu füllen. Dabei kreuzt immer wieder der Anwalt Sebastian ihren Weg. Von Anfang an spüren beide eine deutliche Anziehung, finden aber dennoch nicht zusammen. Stattdessen erleben sie ihre ganz eigenen, prickelnden Abenteuer, ohne einander vergessen zu können.

Der Autor Zoran Sauer wurde 1986 in Frankfurt am Main geboren und wohnt heute zusammen mit seiner Frau und den beiden Kindern in Freiburg im Breisgau. Als passionierter Autor entfaltet er sich vor allem im Genre RomCom. Dabei liebt er es, das Kopfkino seiner Leser*innen mit humorvoll-sinnliche Kurzgeschichten anzuregen.

„24 Days F*ck-it List“ von Zoran Sauer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-17118-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.

