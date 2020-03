Einen Pinpointer oder einen Metalldetektor kaufen – das ist für all jene, die gerne auf Schatzsuche gehen, unverzichtbar.

Mit einem solchen Goldsuchgerät ist es nicht nur möglich, Metalle unterschiedlichster Art aufzuspüren. Auch der damit verbundene Nervenkitzel spielt eine wesentliche Rolle. Wenn es aber darum geht, einen Metalldetektor kaufen zu wollen und darüber hinaus auch das Metalldetektor Zubehör zu bestellen, ist es elementar, einige Faktoren zu berücksichtigen.

Einen Metalldetektor kaufen will gut geplant sein

Es muss ja nicht gleich der legendäre Schatz von Staffordshire sein, der im Jahre 2009 gehoben wurde. Aber hier und da ein paar Goldmünzen zu finden… – dieser Gedanke treibt so manchen semiprofessionellen Goldsucher an. Auch die Vorstellung, eines Tages das sagenumwobene Rheingold oder den fantastischen Nibelungenhort aufzuspüren, lässt die Herzen mancher Sucher rasch höher schlagen. Dann wiederum gibt es diejenigen, die das so genannte Geocaching lieben. Diese elektronische Form der Schnitzeljagd ist ein Ausflugsvergnügen für die ganze Familie, oder um Zeit mit den besten Freunden zu verbringen. Es ist die Schatzsuche der etwas anderen Art – aber für viele Geocacher nicht weniger spannend und faszinierend.

Metalldetektoren – die unverzichtbaren Hilfsmittel

Ein Goldsuchgerät muss mehrere Anforderungen erfüllen. Einerseits empfiehlt es sich, ein in der Höhe verstellbares Gerät zu kaufen, damit auch andere Personen von einer leichten und ergonomischen Nutzung profitieren. Darüber hinaus empfiehlt es sich, einen Detektor nebst Metalldetektor Zubehör zu erwerben, bei dem ein klar strukturiertes, übersichtliches Display inklusive ist. Daran lassen sich alle relevanten Daten und Werte leicht ablesen und können in Folge dessen einfach analysiert werden. Nicht alle Metalldetektoren erkennen auf den ersten Blick Metallteile im Erdreich. Angesichts dessen entscheiden sich viele Hobbyschatzsucher dafür, einen Metalldetektor kaufen zu wollen, bei dem ein so genannter Pinpointer bereits inkludiert ist. Leistungsstarke Pin-Pointer sind überdies als eigenständige Geräte erhältlich. Sie bieten den entscheidenden Vorteil, bei „Schatzsuchen“ gezielt bzw. „punktgenau“ vorzugehen und demnach leichter fündig zu werden.

Den Pin-Pointer in Ergänzung zum Metalltedektor kaufen

Was ein herkömmlicher Metalldetektor mitunter nicht zu leisten imstande ist, nämlich kleine Objekte, die sich direkt unterhalb der Spule befinden aufzuspüren, schafft der Pinpointer mit Leichtigkeit. Dank der Funktionalität eines solchen „Helferleins“ braucht niemand mehr immer tiefer und tiefer zu graben, um im Nachhinein gegebenenfalls doch festzustellen, dass das „Objekt der Begierde“ einige Zentimeter weiter im Erdreich verbuddelt war. Kombi-Lösungen aus Pinpointern und Metalldetektoren zu kaufen – das ist nach Ansicht qualitätsbewusster Verbraucher überaus sinnvoll. Selbstverständlich sind die zielorientierten Pin-Pointer auch als separate Gerätschaften zu haben und stellen damit eine empfehlenswerte Ergänzung dar.

Bei der Schatzsuche nichts dem Zufall überlassen

Bei der Auswahl von Pinpointern, Metalldetektoren und Zubehör ist es wichtig, mit Bedacht zu Werke zu gehen. Minderwertige Materialien sind tabu. Denn Erzeugnisse der niederen Preiskategorie können einem die Freude an der Schatzsuche oder auch am Geocaching mitunter gehörig vermiesen. Insofern gibt es viele gute Gründe, um beim Metalldetektor kaufen ganz genau hinzusehen und auf die individuelle Unterstützung erfahrener Profis zu vertrauen. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass die Freude an der Suche nach vielversprechenden „unterirdischen Materialien“ lange anhalten wird.

