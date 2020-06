Die Brandenburgerin hat wieder ein neues tolles Lied aufgenommen

Auch in ihrem neuen Titel geht es wieder um eine Facette der Liebe.

Es geht darum, dass der Mann die Beziehung, aber gleichzeitig auch seine Freiheit haben möchte. Doch da spielt die Frau nicht mit. Da nützen auch keine Unmengen von Rosen. Deswegen singt Nicole Freytag zu Recht „Schenk mir keine Rosen“.

Diese Situation kennen sicher viele Frauen aus eigener Erfahrung zu Genüge.

Das machen Männer nun manchmal sehr gern. Da steckt wohl noch etwas Urtrieb aus der Steinzeit in den Männern?

Doch es gibt auch Frauen, die solche Situationen gern leben und lieben.

Das ist aber kein autobiografischer Titel von Nicole. Aber vielleicht kennt sie ja solche Paare und Frauen.

Nicole lebt seit Jahren in einer glücklichen Beziehung und hat zwei hinreissende Zwillings-Töchter.

Neben der Musik arbeitet sie in der Mobilbranche und besitzt sogar den großen LKW-Führerschein mit dem sie einen 40-Tonner-Diesel fahren darf.

Dabei ist die quirlige kleine Powerfrau nicht einmal 1,60 cm und wäre – kaum zu glauben – eine tolle Truckerin.

Sie wohnt in einer brandenburger Kleinstadt am Rande von Berlin und genießt ihr Glück mit geschenkten Rosen. Die darf jeder Fan ihr gerne überreichen.

„Mit Vollgas ins Glück“ war ihr letztes großes Album, was auch ihr Glück musikalisch widerspiegelt.

Nicole Freytag – Schenk mir keine Rosen 3:49 Minuten

Label und Labelcode: Hitmix-Musik, LC20178

ISRC-Code DEZ522000089

Veröffentlichungsdatum: 5. Juni 2020

Musik: Charly Ricanek; Text: Bernd Meinunger

Verlag: Hans Gerig Musikverlage KG

Mit freundlicher Genehmigung von HITMIX.de Music

Mehr Infos zu Nicole Freytag gibt es im Internet unter www.nicole-freytag.de und bei ihr und ihrem Fanclub auf Facebook

Info- und Bildquelle: DTVmusic Promotion und Management

