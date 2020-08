Sanja Panea bringt den Lesern in „Pferdepsychologie“ die Seele von Pferden näher.

In diesem Buch erfahren die Leser Geheimnisse für Sicherheit, Vertrauen und Freundschaft zwischen Mensch und Pferd. Sie erhalten einen tiefen Zugang zu der Seele des Pferdes und lernen, die Signale des Pferdes zu deuten. Dieses Buch hat jedoch nichts mit Reiten zu tun. Hier geht es um das „Fluchttier Pferd“ und die Leser tauchen zusammen mit der Autorin tief in die Pferdepsychologie ein. Um die Psychologie des Pferdes zu verstehen, müssen die Leser zuerst die Perspektive seines Überlebens verstehen. Die Autorin erklärt den Lesern, dass in jedem wilden Pferd ein sanftes und in jedem sanften Pferd ein wildes steckt und man das nie vergessen darf, da man Jahrmillionen natürlicher Programmierung nicht verändern kann.

Pferde benutzen die nonverbale Kommunikation und die Leser lernen genau diese und die vier Charaktertypen der Pferde in dem Buch „Pferdepsychologie“ von Sanja Panea kennen. Mit diesem Wissen werden die Leser im täglichen Umgang mit ihrem Pferd mehr Selbstsicherheit aufbauen können. Die Autorin hat dieses Buch geschrieben, um Menschen dabei zu helfen, die Reaktionen ihres Pferdes besser zu verstehen, denn durch Missverständnisse kann es zu fatalen Folgen kommen. Um das zu vermeiden, sollten Pferdehalter sich mit der Psychologie der Pferde beschäftigen, denn wenn man die verstanden hat, dann macht es auch beiden Seiten Spaß, zusammen zu sein und miteinander zu arbeiten.

„Pferdepsychologie“ von Sanja Panea ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-11364-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

