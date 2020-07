Helmut Goedicke schreibt in „Mein Leben mit Hunden“ über seine Erlebnisse mit Hunden und deren oft nicht allzu begabten Besitzern.

Wer den Titel dieses Buchs „Mein Leben mit Hunden“ liest, wird wahrscheinlich annehmen, dass es sich um das Buch eines Hundebesitzers, der Geschichten über seine eigenen Hunde teilen möchte, handelt. Das ist allerdings nicht der Fall, denn der Autor Helmut Goedicke hatte in seinem Leben nie einen Hund und plant auch in der Zukunft nicht in die Reihen der Hundebesitzer einzutreten. Er hat nämlich Angst vor Hunden. Seine Geschichten sind also der anderen Art, denn auch, wenn man selbst keine Hunde hat, kann man den Kontakt zu Hunden und deren Besitzer kaum vermeiden – vor allem wenn man, wie der Autor, oft unterwegs ist. Helmut Goedicke hat in seiner aktiven Zeit Langlauf und Radsport betrieben. Genau dabei hat er zahlreiche Erfahrungen mit Hundebesitzern und deren Hunden gemacht, angenehme, meist aber unangenehme.

Diese Begegnungen schildert Helmut Goedicke nun in dem Büchlein „Mein Leben mit Hunden“ zur Freude der Leser. Die Erfahrungen mit Hunden beginnen schon früh im Leben des Autors – und gestalten sich schon von Anfang an wenig positiv. Zuerst ist da eine Geschichte über einen braunen Haufen in einer Wohnung, die sofort von der Geschichte über einen Biss in die rechte Pobacke des Autors gefolgt wird. Das Buch wird sowohl Hundeliebhabern als auch Menschen, die Hunden eher scheu gegenüber stehen, dank dem Humor und den cleveren Einsichten über Mensch und Tier sehr gefallen.

„Mein Leben mit Hunden“ von Helmut Goedicke ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-08694-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags“ und Publikations“Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self“Publishing“Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch“ und Leser“Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

