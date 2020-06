Es ist das erste Lied aus seinem kommenden Album

DJ FLUMI hält einen weiteren Party Hit bereit, der bestimmt jedem gefällt. Mit diesem Titel kann weiter Party gemacht werden und er ist sogar Tanzbar.

DJ FLUMI hat für jeden Geschmack etwas, ob man lieber eine Ballade oder Party Hit mag. Er trifft mit seiner Musik bestimmt jeden Geschmack.

DJ FLUMI ist auch bekannt im In- und Ausland, weit über die Grenzen der schweizer Heimat hinaus und ist immer auch in diversen Hitparaden zu finden und wird in den Radios gespielt.

Mit dem Neuen Titel hat er bestimmt von vielen Leuten den Geschmack getroffen. Wir wollen ja alle Engel sein aber das kleine Teufelchen kommt immer wieder zum Vorschein.

Als Leidenschaftlicher Vollblutmusiker hat er schon in jüngeren Jahren als DJ die Menschen begeistert.

Heute ist er als Sänger und Radiomoderator bekannt .

2016 brachte er seine erste CD ** Vertrau dem Leben ** auf dem Markt. Mit diesem Album kamen auch die ersten Erfolge und Auszeichnungen. Als dreifacher Schlagerkönig und in der Folge auch Schlagerkaiser 2018 in der Schweiz. Anfang bis Ende August erreichte er den 1. Platz in der holländischen Hitparade mit dem Titel: ** Tarantella di Luna**

Mit seiner Musik bringt er das Publikum in Partystimmung. DJ FLUMI ist viel unterwegs auf verschiedenen Events im In /und Ausland, wie z. B die Schlagerferien in Spanien oder auch als DJ und Sänger an Hochzeiten, Geburtstagspartys und vieles mehr.

„Hey Hallo, wir sind keine Engel ist die erste Vorauskopplung aus seinem nächsten Album. Das neue Album wird im Spätherbst auf den Markt kommen.

DJ FLUMI – Hey Hallo, wir sind keine Engel

Musik: Urs Lötscher; Text: Ursula Schneider

Label : LU Music ; Labelcode : LC 15842

DJ FLUMI findet man auch auf: Facebook, Instagram, Twitter und seiner Homepage www.dj-flumi.ch

Buchungen anfragen bitte via Homepage

Info- und bildquelle: Büro DJ Flumi

