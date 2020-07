Hinnerck Schwarz richtet sich mit seinen praktischen Tipps in „Der kleine Küchenhelfer“ an ganz normale Menschen, die in der Küche bessere Ergebnisse erzielen möchten.

Viele Kochbücher sehen toll aus, präsentieren leckere Gerichte auf wunderschönen Fotos – doch oft verstauben diese auf dem Regal, weil sie sich nicht wirklich an Menschen mit normalen Küchen und wenigen oder durchschnittlichen Kocherfahrungen richten. Das neue Buch „Der kleine Küchenhelfer“ von Hinnerck Schwar zist ein wenig anders, denn der Autor selbst ist auch kein Sternekoch (aber immerhin ein Küchenchef) und kennt die Beschränkungen einer normalen Küche. Er geht in seinem Buch ausführlich auf die Herstellung von Fonds und Soßen ein. Einfache Rezepte erleichtern selbst Neulingen den Einstieg in die Materie. Auch für Freunde der Küche, die schon Erfahrung bei der täglichen Zubereitung von Speisen haben, ist der eine oder andere Tipp sicherlich neu. Die Leser lernen auch mehr über die Qualität von Messern und Haushaltsutensilien. Sie erhalten Tipps zum Sparen und interessante Tabellen mit Informationen aus der Praxis.

Ein Euro pro verkauftem Exemplar des Buches „Der kleine Küchenhelfer“ von Hinnerck Schwarz kommt Familien, die durch Corona in Not gekommen sind, zugute. Dadurch hilft das Buch nicht nur Köchen, die mehr lernen möchten, sondern auch Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind. In diesem Buch wurde bewusst auf viele Fotos verzichtet. Der Augenmerk wurde hier auf eine praxisbezogene, einfache Beschreibung von Arbeitsschritten in der Küche gelegt.

„Der kleine Küchenhelfer“ von Hinnerck Schwarz ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-07324-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags“ und Publikations“Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self“Publishing“Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch“ und Leser“Marketing.

