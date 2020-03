Der Big 5 Persönlichkeitstest – in der „Aspektskala“ Variante von Dr. Jordan Peterson. Wissenschaftlicher geht es nicht!

Auf https://UnderstandMyself.de bieten wir euch den international anerkannten Big Five Persönlichkeitstest von Dr. Jordan Peterson an. Dabei handelt es sich um den besten Persönlichkeitstest, den es momentan gibt: Was den Umfang angeht (ca. 15 DIN-A4 Seiten) die Detailtiefe (jede Dimension wird in 9 Kategorien eingeteilt) und natürlich was die Formulierungen selbst betrifft.

Dr. Jordan Peterson ist ein international höchst angesehener Psychologie-Professor, der sich auch im Bereich der Persönlichkeitsforschung hervorgetan hat. Sein wissenschaftliches Paper, welches die Unterteilung der „Big Five“ in jeweils 10 weitere Unteraspekte bespricht, hat bereits über 1000 Zitate anderer wissenschaftlicher Veröffentlichungen erhalten!

Genauer gesagt werden hierbei die klassischen Big Five der Psychologie noch weiter aufgeteilt:

Im Bereich „Extraversion“ wird zusätzlich noch „Enthusiasmus“ und „Durchsetzungsvermögen“ beschrieben, bei der Dimension „Neurotizismus“ wird noch in „Rückzug“ und Volatilität“ aufgeteilt.

In der Dimension „Umgänglichkeit“ wird „Mitgefühl“ und „Höflichkeit“ angeführt, bei „Gewissenhaftigkeit“ erläutern Dr. Jordan Peterson und Team die Teilaspekte „Fleiß“ und „Ordentlichkeit“. Die letzte Dimension, „Offenheit für Erfahrungen“ wird ebenfalls noch weiter aufgesplittet, und zwar in „Offenheit“ und „Intellekt“

Das Angebot von Understand Myself Deutschland ist deswegen einzigartig, weil wir offiziell die Erlaubnis von Dr. Jordan Peterson haben, diese Übersetzung anbieten zu dürfen. Es ist außerdem anzumerken, dass der Kunde bei jedem Kauf eines Persönlichkeitstests den Test auf der Originalhomepage mit kauft: Es wird also das offizielle Formular auf UnderstandMyself.com mit ausgefüllt – und auch bezahlt! Somit gehen 10 Dollar von jedem Kaufpreis direkt an Dr. Jordan Peterson und seine Kollegen.

Ein Persönlichkeitstest bietet allgemein nicht nur eine wahnsinnige Selbsterkenntnis, sondern ist vor allem für gewisse Personengruppen, bzw. gewisse Lebenssituationen unabdingbar.

Beispielsweise sollten Singles, die auf Partnersuche sind, vorher einen Big Five Test gemacht haben, um zu wissen, welcher Partner zu ihrer individuellen Persönlichkeitsstruktur passt.

Auch Menschen in einer Beziehung, bei denen es nicht so rund läuft, sollten einen Big Five Test machen: Mit den Ergebnissen können sie dann herausfinden, an was es genau liegt. Sind die Differenzen noch zu kitten oder sollte man lieber eine Trennung in Betracht ziehen?

Außerdem sollten Menschen, die einen beruflichen Neueinstieg planen, oder auch Menschen, die planen sich selbständig zu machen, unbedingt zuvor einen Big Five Test gemacht haben:

Mit den Resultaten lassen sich ungeheuer wichtige Rückschlüsse darauf ziehen, für welchen Beruf derjenige am besten geeignet ist. Beziehungsweise, ob man für ein Leben als Unternehmer, als Entrepreneur, überhaupt geschaffen ist.

Weitere Infos und Artikel zu den jeweiligen Themenfeldern findet ihr auf unserer Homepage! Bis gleich! https://UnderstandMyself.de

