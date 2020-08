In ihrem neuen Ratgeber „Aha! – So geht Gewinnspiel“ gibt die Autorin Verena Renke ihren Lesern praktische Tipps für die Teilnahme an Gewinnspielen.

Für viele Menschen haben Gewinnspiele oder Preisausschreiben einen schlechten Ruf. In Wahrheit sind sie jedoch nicht unseriös, sondern werden von wertvollen Betreibern und Firmen veranstaltet. Sie dienen als Marketingmaßnahme, um die Firma bekannt zu machen oder um bei der jeweiligen Zielgruppe in Erinnerung zu bleiben. Für den Teilnehmenden sind Gewinnspiele dagegen eine gute Möglichkeit, um zum Beispiel die Urlaubskasse aufzubessern.

Verena Renke gibt in ihrem Buch einen Überblick über Gewinnspielseiten im Internet, den Ablauf und die Funktionsweise von Gewinnspielen und mögliche Fallstricke, die es natürlich zu vermeiden gilt. Zudem bekommen die Leser zahlreiche Tipps, wo gute Gewinnspiele zu finden sind. Passende Screenshots veranschaulichen das Thema.

Der Ratgeber ist übersichtlich in Rubriken gegliedert und eine tolle Wissenssammlung für Gewinnspielfans und alle, die es noch werden wollen.

Die Autorin Verena Renke bezeichnet sich selbst als Weltenbürgerin. Sie liebt die Natur und pendelt gerne von Ort zu Ort, räumlich und auch in Gedanken. Beim Schreiben widmet sie sich ausschließlich den Themen, die sie auch privat interessieren. Dabei richtet sie ihren Blick stets nach vorne und vermeidet Schubladen- oder Schwarz-Weiß-Denken.

„Aha! – So geht Gewinnspiel“ von Verena Renke ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-09842-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

