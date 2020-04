Bestseller-Ratgeber hilft Unternehmen, Selbstständigen und Führungskräften in der Corona-Krise. 21 Anwälte, Berater, Coaches, Führungskräfte, Finanzexperten und Unternehmer teilen ihr Wissen.

Passend zum Tag der deutschen Arbeit ist das Buch „Unternehmen in Krisen“ ab dem 1. Mai 2020 als eBook auf Amazon zum Einführungspreis von nur 3,99 EUR erhältlich. Eine Printversion ist in Planung.

Der Ratgeber landete bereits in der Phase der Vorbestellung auf Platz 1 der Amazon Bestsellerliste in den Kategorien Existenzgründung & Selbstständigkeit und Unternehmerin.

In dem Buch erhält der Leser geballtes Wissen von 21 Experten (Anwälte, Unternehmensberater, Coaches, Führungskräfte, Finanzexperten und Unternehmer) aus Deutschland und Österreich.

Zielgruppe des Buches sind mit speziellen Beiträgen und Praxisbeispielen Freiberufler, Selbstständige, Einzelunternehmer, Führungskräfte, Start-Ups, Familienunternehmen, KMU`S, Behörden und Menschen, die die betroffenen Parteien beraten.

Konkret geht es in dem Buch um folgende Themen:

– Benedikt Ahlfeld: So wird Angst zu Ihrem Freund

– Bettina Behrens: Digital your life – und jetzt muss Digitalisierung sein!

– Dr. Eike Brodt und Lisa Zeller: Rechtssicher durch die Krise – Verluste vermeiden und

Mitarbeiter schützen

– Susanne Büttner: Fruchtendes Marketing für blühende Geschäfte

– Dr. Johanna Dahm: Agil in der Krise navigieren oder: Wie man gute Entscheidungen trifft

– Andrea Docter-Haslach: Ordnung am Arbeitsplatz als wahrer Produktivitäts-Booster – und was

Feng-Shui damit zu tun hat

– Angelica Egerth: Gemeinsam als Familienunternehmen durch die Krise

– Carolin Gewinner: Stark durch außergewöhnliche Zeiten

– Martin von Hirschhausen: Vermögen ist mehr als Geld

– Florian T. Hochenrieder: Wirksame Führung im Krisenmodus – 10 Handlungsimpulse für Leader

– Kirsten Kampmann-Aydogan: Emotionale Souveränität meistern: Step-by-Step zu mehr

Gelassenheit in herausfordernden Zeiten

– Dr. Franziska Lietz: Wie Unternehmen und öffentliche Einrichtungen ihre Zielgruppe auch in

Krisenzeiten erreichen

– Volker Lüdemann: Kreative Zerstörung – wie Krisen die Geschäftsmodellentwicklung

beschleunigen

– Katharina Lüdemann-Schunk: Krise oder Chance? Das Mindset entscheidet!

– Dr. Sabine Martin: Die C-Krise: eine unerhörte Herausforderung – nicht nur, aber ganz besonders

für Startups

– Anna Nguyen: Gemeinsam stark. Chancen für Einzelunternehmer

– Kornelia Rendigs: Finanz-Erfolg im eigenen Business: Die 7-Schritte-Taktik für Selbständige und

Gründer

– Corinna Spaeth: Die Transformation der Unsicherheit

– Stefan Sohst: Wie Teams, Tribes und Emotionen Unternehmen durch die Krise führen

– Michelle Wang: Selbstwirksamkeit in der Krise

Da in Krisen Zeit, Geld und Wissen fehlende Ressourcen sind, ist dieser Ratgeber eine wertvolle Hilfe für alle, die den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern ihr Business aktiv gestalten wollen.

Weitere Informationen zu dem Buch gibt es unter www.unternehmen-in-krisen.de

