An diesem Punkt zweifelt niemand daran, dass die Sammlung wertvoller 2-Euro-Münzen boomt.

Eine sehr erschwingliche Art der Sammlung für die meisten Taschen, was immer mehr Sammler dazu veranlasst, ihre Sammlung mit den unbestrittenen Königinnen dieser Serien zu vervollständigen: den 2-Euro-Gedenkmünzen.

Dzonline.de schrieb dazu „Ein Beispiel dafür ist eine Zwei-Euro-Münze aus Monaco anlässlich des 800. Jahrestages des Baus des märchenhaft anmutenden Schlosses in Vaduz. Die Auflage war auf 10.000 Münzen begrenzt und ein Teilstück gilt in der Szene als eine der begehrtesten Euromünzen überhaupt. Andere Sondermünzen sind künstlerische Prägungen wie die des griechischen Künstlers George Stamatopoulos. Er kreierte als künstlerisches Motiv ein modernes Strichmännchen neben dem Eurosymbol und zeichnete beides per Hand. Lesen Sie mehr zu dem Thema auf wertvolle-euro-muenzen.de“

Welches sind die wertvollsten 2-Euro-Münzen?

Jedes Land, das am Euro-System teilnimmt, ist berechtigt, zwei 2-Euro-Gedenkmünzen pro Jahr auszugeben. Diese Münzen erinnern an Ereignisse von historischer Bedeutung. Die meisten 2-Euro-Gedenkmünzen kosten im SC-Staat zwischen 3 und 5 Euro, aber einige dieser Ausgaben erreichen auf dem Sammlermarkt stratosphärische Preise.

Nachstehend finden Sie die Liste der wertvollsten 2-Euro-Münzen.

Wie Sie sehen, kann das Sammeln von Euro-Münzen recht profitabel sein. Hier ist eine Liste, die 2-Euro-Münzen in Beziehung zum Wert setzt.

1 – 2 Euro Monaco 2007. 25-jähriges Jubiläum Grace Kelly, die Königin der wertvollen 2-Euro-Münzen

Die unangefochtene Königin jeder wertvollen 2-Euro-Münzsammlung. Die von allen am meisten gesuchte 2-Euro-Münze, die auch Nicht-Sammlern bekannt ist. Im Jahr 2007 gedachte Monaco des Todestages seiner Prinzessin auf dieser Münze mit einer Auflage von 20001 Exemplaren, die alle in PROOF-Qualität und im Etui präsentiert wurden.

Auf dem Sammlermarkt kann sie zwischen 2500 und 3000 Euro kosten, ein Preis, den sich nur wenige für eine 2-Euro-Münze leisten können.

2 – Monaco 2015. 800 Jahre Festung von Monaco

Seltsamerweise ist, wenn wir über Euro-Münzen sprechen, das teuerste Stück nicht das knappste. Dieses Privileg entspricht der zweiten der 2-Euro-Münzen, die mehr wert sind: die 2-Euro-Gedenkmünzen von Monaco aus dem Jahr 2015 mit dem Bild der Festung von Monaco. Sie haben eine Auflage von nur 10.000 Stück, und man kann an den Fingern einer Hand abzählen, wie viele davon gleichzeitig im Handel sind.

Diese sehr knappe Münze hat einen Preis von etwa 1000 Euro, und sie wird jedes Jahr ein wenig aufgewertet.

3 – Monaco 2016. 150. Jahrestag der Gründung von Monaco durch Karl III

Es ist kein Zufall, dass die Spitzenplätze auf dieser Liste von den 2-Euro-Gedenkausgaben des Mikrostaates Monaco monopolisiert werden. Sie haben ihr Geschäft gesehen, und Jahr für Jahr geben sie sehr kleine Auflagen ihrer Gedenkmünzen heraus, kaum genug, um den Markt zu versorgen. Dies gewährleistet eine Aura des Privilegs, die das Interesse der Sammler an ihren Themen aufrecht erhält.

Die Münze des Jahres 2016, die nur in einer Präsentationsbox in PROOF-Qualität herauskam, hat in den Kreisen der Euro-Münzensammler einen Preis von rund 500 Euro.

4 – Monaco 2017. 200 Jahre der Fürstlichen Carabinieri-Kompanie

Die monegassische Gedenkmünze des Jahres 2017 hat eine Auflage von nur 15.000 Exemplaren, alle in PROOF-Qualität und in einer Präsentationsbox.

Sie erinnert an das 200-jährige Jubiläum der Fürstlichen Carabinieri-Kompanie und hat derzeit einen Preis von 350 Euro, obwohl sie ein weiteres Beispiel für eine Münze ist, die jedes Jahr neu bewertet wird.

5 – Monaco 2018. 250. Jahrestag der Geburt von François Joseph Bosio

Innerhalb der Kategorie der seltenen Zwei-Euro-Münzen hat die Gedenkausgabe zu Ehren des Bildhauers François Joseph Bosio mit einer Auflage von nur 16.000 Exemplaren einen Marktpreis von rund 280 Euro.

6 Monaco 2019. 200. Jahrestag der Ankunft von Prinz Honoré V. auf dem Thron

Die letzte monegassische Münze auf der Liste ist gleichzeitig die letzte Ausgabe des Fürstentums in der ultra-reduzierten Ausgabe PROOF mit einem Präsentationsformat für Sammler. Nur 15.000 Exemplare wurden geprägt, und obwohl es sich um eine Münze aus dem letzten Jahr handelt, erreicht sie auf dem Markt 275 Euro.

7 – Vatikan 2005. 20. Weltjugendtag

Der Vatikan ist ein weiterer Mikrostaat, der auf der Liste der wertvollsten 2-Euro-Gedenkmünzen vertreten ist. Wie in Monaco sind ihre Ausgaben nur in Präsentationsform für Sammler erhältlich, und obwohl ihre Verbreitung viel größer ist, werden sie von Sammlern sehr geschätzt.

In diesem Fall ist die Königin in Bezug auf den Wert das kleine Thema des 20. Jugendtages 2005. Es hat einen Marktpreis, der 260

8 – Vatikan 2006. V. Hundertjahrfeier der Päpstlichen Schweizergarde

Die Vatikan-Ausgabe 2006 zum 500. Jahrestag der Gründung der Schweizerischen Päpstlichen Garde hat eine Auflage von 100.000 Exemplaren, alle im PROOF-Format und in einem Sammlerkoffer.

Der Preis für Sammler von Euro-Münzen liegt bei 190 Euro.

9 – San Marino 2004. Bartolomeo Borghesi

Die San Marino 2 Gedenkmünze von 2004, die BartolomeoBorghesi gewidmet ist, ist die erste Münze auf der Liste, die nicht ausschließlich im Sammlerformat geprägt wurde.

Es handelt sich um eine Umlaufmünze, die einem Historiker und Numismatiker des 19. Jahrhunderts gewidmet ist, der eine Chronologie der Geschichte Roms verfasst hat. Sein Werk gilt immer noch als eine Quelle der Autorität für Gelehrte der Alten Geschichte

Es hat einen Preis von bis zu 150 Euro für Sammler.

10 – Vatikan 2004. 75. Jahrestag der Gründung des Staates Vatikanstadt

Die Liste der wertvollsten 2-Euro-Münzen wird mit dieser Ausgabe des Vatikans, die dem 75. Jahrestag der Gründung des heutigen Kirchenstaates gedenkt, abgeschlossen.

Es hat eine Auflage von 100.000 Exemplaren, wie es in der vatikanischen Numismatik üblich geworden ist, alle im PROOF-Format mit einer Präsentationsbox für Sammler. Es hat auf dem Markt einen Preis von etwa 130 Euro

