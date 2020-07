Dynamischer Smart Order Router bietet den institutionellen Kunden von Bosonic mehr Liquidität, eine optimierte Abwicklung ihrer Handelstransaktionen und einen besseren Marktzugang

New York, NY – 7. Juli 2020 – Voyager Digital Canada, Ltd. (Voyager oder das Unternehmen) (CSE: VYGR; OTCQB: VYGVF; FRA: UCD2) – ein lizenzierter Börsenmakler für Kryptowerten, der Anlegern eine schlüsselfertige Lösung für den Handel mit Kryptowerten anbietet – hat heute die Unterzeichnung eines Partnerschaftsabkommens mit Bosonic, einem führenden Prime Broker für Kryptowährungen, bekannt gegeben. Ziel ist es, institutionellen Kunden, durch die Verwendung des dynamischen Smart Order Router von Voyager und der Echtzeit-Clearing- und Abwicklungslösung von Bosonic eine größere Liquidität und Handelsausführung zu bieten.

Voyager bietet aktuell die Möglichkeit, mit 35 digitalen Anlagewerten zu handeln. Mit seiner urheberrechtlich geschützten Technologie, dem Smart Order Router, ermöglicht das Unternehmen den Anlegern wettbewerbsfähige Preise und eine raschere und zuverlässigere Abwicklung von Handelstransaktionen über zahlreiche Börsen, OTC-Plattformen und Market Maker. Durch die Einbindung des Smart Order Router von Voyager in die Bosonic Prime Brokerage-Plattform werden diese Fähigkeiten nun auch für die institutionellen Kunden von Bosonic verfügbar und bieten diesen eine konkurrenzlose Liquiditätstiefe und Marktzugang und eliminiert gleichzeitig das Kontrahenten- und Abwicklungsrisiko.

Stephen Ehrlich, CEO und Gründungsmitglied von Voyager, meint: Dass wir unseren dynamischen Smart Order Router nun auch auf institutionelle Kunden ausdehnen, ist eine natürlich Erweiterung der Voyager-Plattform. Rosario und sein Team teilen unsere Ansichten darüber, wonach Institutionen im Kryptomarkt suchen, und sind insgesamt eine perfekte Ergänzung zu Voyagers Geschäftszielen. Die Partnerschaft zwischen Voyager und Bosonic markiert für beide Unternehmen einen großen strategischen Schritt in ihrem Bestreben, den Kunden die besten Voraussetzungen für den Börsenhandel zu bieten und unseren institutionellen Firmen zu mehr Wachstum zu verhelfen.

Wir freuen uns sehr, dass Voyager sich im Bereich Prime Brokerage für eine Partnerschaft mit Bosonic entschieden hat, erklärt Rosario Ingargiola, CEO und Gründer von Bosonic. Unsere Prime Brokerage-Plattform wird Voyager dabei unterstützen, das Gegenparteirisiko bzw. das Zahlungsrisiko beim Börsenhandel zu eliminieren – einerseits bei der Abwicklung von Handelstransaktionen im Auftrag ihrer Kleinanlegerkunden und andererseits auch bei der Optimierung der Reichweite, indem sie den institutionellen Kunden ihre Liquidität ohne Depotverwahrung zur Verfügung stellen. Durch die Bündelung ihrer Kompetenzen sind beide Firmen in der Lage, die Handelsvolumina auf ihren Plattformen zu vergrößern. Wir bieten den Kunden die Möglichkeit, mit digitalen Anlagewerten auf verschiedene Arten zu handeln – zum Bestpreis und mit dem geringsten Risiko.

Kunden von Voyager und Bosonic werden im Laufe der kommenden Monate über die Optimierungsmaßnahmen auf der Plattform und über die Einbindung der zusätzlichen Features informiert.

Voyager gibt außerdem bekannt, dass sie zwei Firmen mit der Bereitstellung von Investor-Relations-Dienstleistungen beauftragt hat. Die deutsche Aktiencheck.de AG wurde mit der Durchführung eines Marketing-Awareness-Programms in Europa beauftragt (Kosten: 50.000 Euro über vier Monate); und Stockhouse wurde mit Bannerwerbung und zielgerichtetem Marketing für Investoren beauftragt (Kosten: 5.000 Dollar pro Monat für sechs Monate).

Über Voyager Digital (Canada) Ltd.

Voyager Digital (Canada) Ltd. ist ein Krypto-Asset-Broker, der Privatanlegern und institutionellen Investoren eine schlüsselfertige Lösung für den Handel mit Kryptowerten bietet. Voyager bietet seinen Kunden die bestmögliche Abwicklung und eine sichere Verwahrung für eine große Auswahl an gängigen Kryptowerten. Voyager wurde von etablierten Unternehmern der Wall Street und des Silicon Valley gegründet, die gemeinsam eine bessere, transparentere und kostengünstigere Alternative für den Handel mit Kryptowerten auf den Markt bringen wollten. Bitte besuchen Sie uns unter www.investvoyager.com, wenn Sie weitere Informationen benötigen und die aktuelle Unternehmenspräsentation einsehen möchten.

Über Bosonic

Bosonic ist der erste Anbieter von Prime Brokerage-Diensten im Kryptowährungssektor, der das Gegenparteirisiko bzw. das Zahlungsrisiko beim Börsenhandel eliminiert, ohne auf seine eigene Bilanz zurückgreifen zu müssen und ohne im Börsenhandel zur Gegenpartei zu werden. Die Firma bietet als einzige eine Lösung mit mehreren Verwahrungsmöglichkeiten unter Nutzung der Blockchain-Technologie, welche die Prime Brokerage-Fähigkeiten dezentralisiert und über alle teilnehmenden Verwahrungsstellen verteilt. Das Clearing und die Zahlung in Echtzeit erfolgen auf Verwahrungsebene gegen nachweisliche Anlagewerte. Die automatisierte Nettozahlung, sowohl innerhalb der Verwahrungsstelle als auch quer über verschiedene Verwahrungsstellen, ermöglicht den Handel mit jeder beliebigen Gegenpartei, Börse oder anderen Firma von einem einzigen Konto ausgehend und bei jeder beliebigen Verwahrungsstelle – völlig ohne Risiko. Bosonic hat seinen Firmensitz in San Francisco (Kalifornien). Nähere Informationen erhalten Sie unter bosonic.digital

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen wurden von keiner Wertpapierregulierungsbehörde genehmigt oder abgelehnt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen: Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu berichtigen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird. Dieser vorsorgliche Hinweis gilt ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung.

Voyager Digital (Canada) Ltd. Ansprechpartner

Medienkontakt:

Anthony Feldman / Raquel Cona

(347) 487-6194 / (212) 682-6300

E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt / E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Investor Relations:

Phil Carlson / Scott Eckstein

(212) 896-1233 / (212) 896-1210

E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt / E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

