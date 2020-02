creditweb, einer der führenden Baufinanzierungsspezialisten in Deutschland, startet ab dem 6. Februar 2020 seine erste TV-Kampagne auf den reichweitenstarken Sendern von ProSiebenSat1.

Der TV-Spot mit dem Titel „#myhome“ wird auf den reichweitenstarken Sendern von ProSiebenSat1 laufen und zeigt einem breiten Publikum, wie modern und einfach Baufinanzierung im digitalen Zeitalter funktioniert.

Storyline des Spots „#myhome“

Ein Jägerzaun wird abgerissen, ein Mini-Bagger überrollt eingepflanzte Setzlinge und einem Gartenzwerg geht`s an den Kragen – der TV-Spot startet mit jeder Menge Action. Im Fokus steht ein modernes Hipster-Paar, das sich seinen Traum vom eigenen Zuhause erfüllen möchte. Wie diese Vorstellung vom Eigenheim aussehen könnte, zeigt der Tagtraum zu Beginn des 20-Sekünders mit charmantem Augenzwinkern. Jegliche Anzeichen von Spießigkeit werden dem Erdboden gleichgemacht, denn der Immobilienkäufer von heute ist alles andere als angepasst und gut-bürgerlich. Die Storyline des Spots verdeutlicht schnell, dass auch moderne Individualisten wie dieses Paar mit der richtigen Baufinanzierung die eigenen vier Wände realisieren und nach den persönlichen Vorstellungen gestalten können. Auf einem Wochenend-Trip mit dem Bully hängen die beiden Protagonisten ihren Gedanken nach, schmieden gemeinsame Pläne und berechnen online, wie günstig die Finanzierung einer eigenen Immobilie mit creditweb aussehen könnte. Das Fazit: „Boah, so günstig!“

Moment der Entscheidung

„Die Entscheidung für den Kauf eines Hauses und für eine Baufinanzierung ist in erster Linie ein emotionaler Moment“, sagt Horst Kesselkaul, Geschäftsführer und Hauptgesellschafter von creditweb. „Dieses Gefühl von Neuanfang und Freiheit möchten wir mit dem TV-Spot transportieren.“ Damit das gelingt, hat creditweb gemeinsam mit der Hamburger Agentur Elb Bureaux, die sich für Kreation und Konzeption des Spots verantwortlich zeichnet, einen eigenen Soundtrack komponiert. Der groovige Funk-Song „New life“ untermalt mit einer reizvollen Mischung aus 80er Jahre Retro-Komponenten, zeitgemäßen PlugIns und moderner Stimme den gesamten Clip. Die Lyrics erzählen vom aufregenden und emotionalen Neuanfang, den ein Hauskauf mit sich bringt. Das spannende Zusammenspiel zwischen Story und Musik lädt den TV-Spot emotional auf und vermittelt dem Zuschauer auf humorvolle Weise die Kernaussage von creditweb: „Du kannst dir mehr zu Hause leisten, als du denkst.“

creditweb transformiert mit Digitalisierung die Baufinanzierung

Mit der TV-Kampagne möchte Kesselkaul die Markenbekanntheit von creditweb erhöhen und die Digitalisierung der Baufinanzierung weiter vorantreiben. Die Prozesse der Immobilienfinanzierung sollen schneller, individueller und vor allem transparenter werden. creditweb versteht sich nicht nur als Vermittler von Baufinanzierungen, sondern als Gestalter der Digitalisierung rund um das Erlebnis Immobilienkauf. Ebenso entscheidend wie die Digitalisierung ist dabei die qualifizierte Beratung von erfahrenen und professionellen Finanzierungsberatern. Deshalb wird der Kunde bei creditweb von der ersten Sekunde des Suchens und Findens der passenden Immobilie über den Abschluss einer Baufinanzierung bis hin zur Auszahlung des Darlehens begleitet – persönlich und digital.

Der Spot „#myhome“ ist ab dem 06.02.2020 auf Pro7, Kabel1, Pro7 Maxx und Kabel Eins Doku zu sehen oder seit dem 30.01.2020 auf Youtube

Youtube Kanal von creditweb: youtube.com/channel/UCvOx88deDZuH49ulTluVY8Q

Direktlink zum TV-Spot: youtube.com/watch?v=BwLflrSYkMw

Zur Pressemitteilung: creditweb.de/baufinanzierung/news/tv_start_der_myhome_kampagne/

Verantwortliche für Kreation und Realisierung

Kreation: ELB BUREAUX GmbH, Art Director Hakan Savasogan

Filmproduktion: Impossible Filmproductions GmbH, Regisseur: Jan Richter

Musik: Komponist Alexander Precht

Ton: Tonik GmbH, Mischung Tobias Farshim

Über creditweb – Meine Baufinanzierung

Bei creditweb setzen sich spezialisierte Experten für die Baufinanzierung ihrer Kunden ein. Als einer der größten Anbieter von Baufinanzierungen in Deutschland ermitteln wir aus dem Angebot von über 400 Darlehensgebern die besten Konditionen für die Bauvorhaben und greifen dabei nicht nur auf regionale Anbieter, sondern auch auf Banken aus dem gesamten Bundesgebiet zurück. So haben unsere Kunden jederzeit die Wahl: Gern gehen wir auch auf die gewünschten Finanzierungspartner ein, denn wir sind an keine Institute gebunden.

Siegel und Auszeichnungen

creditweb wird Jahr für Jahr mehrfach ausgezeichnet. Nicht nur unsere Beratung ist TÜV-geprüft und hat bereits einige Auszeichnungen erhalten, sondern auch unsere Baufinanzierung zählt zu den besten Deutschlands. So belegte creditweb bei Finanztest im Kreditvergleich schon mehrfach den 1. Platz und wurde von BankingCheck zum fünften Mal in Folge zum besten Baufinanzierer gekürt.

In Zusammenarbeit mit dem Institut für Management und Wirtschaftsforschung, der International School of Management sowie Deutschland Test und Focus Money wurde kürzlich die Studie „Deutschlands Beste – Die Besten daheim“ erstellt. Untersucht wurden in der Zeit vom 1. Januar 2018 bis zum 30. April 2019 rund 107 Millionen Kundenstimmen. Die Studie bewertet, was in den zahlreichen Quellen im Internet geschrieben – also wie über Unternehmen und Marken online gesprochen – wurde. Das Ergebnis: In der Branche der Baufinanzierer begeistert creditweb mit maximaler Punktzahl und belegt den 1. Platz!

400 Banken. Topkonditionen. Bester Baufinanzierer.

