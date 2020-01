Entrepreneure, Investoren und Berater diskutieren Unternehmenskonzepte und Investmentmöglichkeiten entlang der Foodchain

Vom Startup bis zum etablierten Unternehmen – die Anzahl der Investmentmöglichkeiten für institutionelle und private Anleger entlang der Foodchain steigt kontinuierlich an.

Dabei gibt es in der Wertschöpfungskette auf dem langen Weg vom Bauernhof zum Konsumenten ganz unterschiedliche Player, die sich mit ihren Konzepten bereits erfolgreich im Markt durchgesetzt haben oder bald durchsetzen könnten.

Der Veränderungsdruck in dieser Branche ist in Anbetracht der ökologischen, ökonomischen und politischen Veränderungen jedoch sehr hoch. Wie sehen also die spezifischen Wertschöpfungsketten der Zukunft überhaupt aus? Welches sind die Faktoren für den Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens in den nächsten Jahren und wie erkenne ich schon heute interessante Investments?

Um sich den Antworten auf diese Fragen zu nähern, diskutieren Entrepreneure, Investoren und Berater in der Veranstaltungsreihe „The Foodchain Investor“ über ihre Erfahrungen mit Agrarbetrieben, Lebensmittelherstellern, Großhändlern, Supermarktketten, Gastronomiebetrieben und Unternehmen aus den weiteren Segmenten der Foodchain. Eingeleitet werden diese Diskussionen jeweils durch Impulsvorträge, die den Markt aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten.

Ins Leben gerufen wurde die Veranstaltungsreihe im Jahr 2018 von der TFCI SE, dem VENTURE CAPITAL MAGAZIN und der Sozietät EBNER STOLZ. Für das Jahr 2020 sind fünf Veranstaltungen mit verschiedenen Themenschwerpunkten und an unterschiedlichen Standorten geplant. Erstmalig wird „The Foodchain Investor“ dabei auch in den USA gastieren und zwar am 17. Juni in New York. Hier alle Termine im Überblick:

o 26.02.2020 Prag

o 06.05.2020 München

o 17.06.2020 New York

o 09.09.2020 Frankfurt

o 25.11.2020 Hamburg

Die Events beginnen jeweils um 18.00 Uhr und enden gegen 20.00 Uhr mit einem anschließenden Ausklang bei Drinks und Fingerfood. Das vollständige Programm steht jeweils rund drei Wochen vor der Veranstaltung zur Verfügung und wird auf der Website www.tfci.de veröffentlicht.

Zu den Impulsgebern der vergangenen Jahre zählten unter anderem Johannes Bühler (Hans im Glück), Norbert von Allwörden (Scoom), Lutz Deubel (Flughafen Hamburg), Lenka Sindelarova (BNP Paribas), Thomas Enge (Shark Holding), Bernard Bauer (Deutsch-Tschechische Handelskammer), Daniel Willnat (Freiland Puten Fahrenzhausen), Elisabeth M. Kovac (Schumann Burghart), Frank Schönert (Network Corporate Finance), Klaus Martin Fischer (Ebner Stolz), Markus Rieger (GoingPublic Media), Matthias Steinforth (Durststrecke), Rebecca Kasens (Deutsche Botschaft Prag), Simone Lapossy (K3 Presseagentur) und Stefan Weniger (Restrukturierungspartner).

Für weitergehende Informationen senden Sie bitte eine Email an E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TFCI The Food Chain Investor Holding SE

Herr Norbert von Allwörden

Leinpfad 74

22299 Hamburg

Deutschland

fon ..: 01724012648

fax ..: 0403598573919

web ..: http://www.tfci.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

TFCI The Foodchain Investor mit Sitz in Hamburg ist eine als SE strukturierte Holding für Unternehmen der Verkehrsgastronomie. Zur Unternehmensgruppe gehören gegenwärtig acht unterschiedliche Food-Konzepte, die sämtlichst selbst entwickelt wurden und mit rund 700 eigenen Mitarbeitern ausschließlich an Hochfrequenzstandorten wie Flughäfen, Fernbahnhöfen, S- und U-Bahn Stationen, Zentralen Omnibus Bahnhöfen und in ausgesuchten Citylagen in deutschen Ballungsräumen betrieben werden.

Pressekontakt:

TFCI The Food Chain Investor Holding SE

Herr Christian Pothe

Leinpfad 74

22299 Hamburg

fon ..: 01724012648

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.