Rheinland-Pfälzisches Unternehmen erwirbt mit Kinderhochstuhl den Platz des Testsiegers (Note „sehr gut“) bei Ökotest und zieht somit an der Konkurrenz vorbei.

Bremm/Mosel: Die Sicherheit der Kinder steht, insbesondere für Eltern, an erster Stelle. Um eine Kaufentscheidung zu stärken und Eltern bei der besten Wahl der Kinderprodukte zu unterstützen, testet Ökotest regelmäßig Produkte vielfältigster Sparten.

So auch den Hochstuhl „tiSsi®“ der Firma DawOst.

Testergebnis: „Nach Ansicht der Laborexperten können durchschnittliche Kinder im Alter von sechs Monaten bis sechs Jahren den Hochstuhl optimal verwenden.

Einen besseren Wert erreichte im ursprünglichen Test kein Produkt. (.)

Unterm Strich erreicht das Produkt jetzt als einziges der aktuell getesteten die Bestnote „sehr gut“ „.

(Quelle: www.ökotest.de)

Das an der Mosel ansässige Unternehmen arbeitet bereits in der dritten Generation an hochwertigen Holzprodukten. Mit Einführung der Submarke „tiSsi®“ hat sich das Unternehmen im Bereich qualitativ hochwertiger und äußerst sicheren Kindermöbeln erweitert.

Bei der Herstellung aller tiSsi® -Produkte steht Sicherheit und Qualität an oberster Stelle. Auf den Einsatz belastender Stoffe wird vollkommen verzichtet.

Der nächste Schritt des Unternehmens ist es, den Marktanteil und das Produktportfolio erheblich auszubauen und zu erweitern.

Neben dem Hochstuhl-Testsieger in diversen Ausführungen, bietet die tiSsi® -Sparte derzeit schon weitere innovative Produkte wie zum Beispiel faltbare Kinderbetten und Laufgitter – in gewohnt qualitativer und sicherer Verarbeitung.

Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten finden Sie im Internet unter www.tissi.de. Das ausführliche Testergebnis erhalten Sie im aktuellen Ökotest-Magazin (Ausgabe 05/2017) und unter www.ökotest.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DawOst GmbH

Herr Matthias Oster

Calmontatraße 8

56814 Bremm

Deutschland

fon ..: 026759114414

fax ..: 026759114415

web ..: http://www.tissi.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

„Qualität statt Quantität“ unter diesem Leitmotiv arbeitet unser Familienunternehmen DawOst nun bereits schon erfolgreich in der 7. Generation.

Seit jeher schenken Menschen uns Vertrauen in Marke und Produkt:

Wir legen Wert auf Produkte – mit viel Gespür für die Wünsche der kleinen und großen Kunden, auf sorgsamen Einsatz hochwertiger, umweltfreundlicher Materialien sowie auf kontrollierte Qualität.

Für die Sicherheit unserer Kinder!

Der langen Tradition von Qualität und Sicherheit wollen wir auch in Zukunft treu bleiben:

Unsere Produkte sollen langlebig, widerstandsfähig und pflegeleicht sein und dabei gut aussehen. All dies berücksichtigen wir in der Auswahl unserer Produkte und heraus kommen Lieblingsstücke für ihre Lieblinge daheim.

Uns ist es wichtig, dass wir uns von den Massenanbietern absetzen.

Aus diesem Grund finden Sie bei uns auch nur ausgewählte und persönlich getestete und exklusive Kinderartikel.

Bei uns werden Sie in Zukunft alles an Kindermöbeln finden, was Sie für Ihren Nachwuchs benötigen.

Wir freuen uns jetzt schon, Sie zu unseren Kunden zählen zu dürfen.

Tauchen Sie nun einfach ein in die Welt der tiSsi® Kindermöbel und entdecken Sie ihr neues Lieblingsmöbel!

Pressekontakt:

DawOst GmbH

Herr Matthias Oster

Calmontstraße 8

56814 Bremm

fon ..: 026759114414

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.