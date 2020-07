Mr. Black ist eine Sicherheitsagentur mit speziellem Fokus auf den Bedürfnissen von High-Class-Mandanten. Sie dient sowohl der Aufklärung von Verdachtsmomenten und diskreten Problemlösungen

www.themr.black Über uns wird nicht viel geredet. Unsere Aufgabe besteht darin, Mandanten zu schützen und Bedrohungen zu eliminieren. Die dafür eingesetzten Agenten sind eigens von uns geschult, verfügen über Spezialfertigkeiten und die nötige Berufserfahrung. Sie erledigen Aufträge schnell, zielorientiert und ohne die Aufmerksamkeit Dritter zu erregen. Mehr zu wissen ist für keinen unserer Auftraggeber von Belang.

Ob Künstler, Politiker oder Entrepreneur: Jeder von uns gerät einmal in Schwierigkeiten. Doch wenn es soweit ist, wissen sich viele Menschen nicht zu helfen. Dann benötigen sie jemanden, dem sie vertrauen können. Jemand, der bei sensiblen Problemen eine schnelle Lösung findet. Jemand, der finanzielle und Image-Schäden verhindert, ohne dass staatliche Behörden eingeschalten werden müssen. Wenn Sie in der Öffentlichkeit stehen, erfolgreich oder vermögend sind und ein Problem haben, dass stillschweigend gelöst werden muss, dann sollten Sie sich an Mr. Black wenden: Die Agentur für Schutz und Sicherheit der Upperclass.

Wenn Sie auf unsere Unterstützung bauen, werden wir mit Ihnen von Angesicht zu Angesicht sprechen. Wir werden Ihnen zuhören, Ihr Geheimnis bewahren, Ihr Problem lösen und Sie schützen. Moralische Bewertungen sind dabei nicht unsere Aufgabe. Wir beseitigen die Ursache von Problemen schnell, effektiv und vollkommen diskret. Nach dem unsere Aufgabe beendet ist, tauchen wir lautlos wieder ab – genauso wie wir gekommen sind.

Persönliche und private und wirtschaftlichen Anliegen – persönlicher Schutz: VIP Schutz und präventive Maßnahmen. Bedrohungen des Rufs: falsche Verdächtigung, Reputationsmanagement, Skandale. Erpressung: Ausbeutung, Nötigung, Betrug, Psychoterror, Cyberstalking, dunkle Machenschaften. Bedrohung: Missbrauch, Ehestreit und Eheprobleme, Romance Scamming, Affären. Bedrohung der Familie und von Verwandten: Erbschaftsstreit, Kindesmissbrauch, Entführung, Kindesentführung, Menschenhandel, Personensuche, Mord. Geschäftliche Anliegen – persönlicher Schutz: Sicherheitsberatung, Risiko- & Sicherheitsüberprüfungen, Firmenüberprüfungen. Personelle Bedrohung: Mitarbeiterüberwachung, Fälschung, Titelhandel, Trickbetrüger. Finanzielle Bedrohung: Betrugsaufdeckung und -vermeidung, Geldwäsche, heimlicher Betrug. Geheimnisbewahrung: Spionage, Sabotage, Geheimnisverrat, Skandale und Affären vermeiden. Wirtschaftliche Anliegen – Wirtschaftskriminalität: Wirtschaftsermittlungen, Produktpiraterie, Cyberverbrechen, Sektenprobleme, Organisiertes Verbrechen, Radikalisierung. Rufen Sie uns an!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Detektei und Wirtschaftsdetektei ManagerSOS

Frau Karin Schneider

Hugo Eckener Ring 15

60549 Frankfurt

Deutschland

fon ..: +49 175 6226899

fax ..: 0700 97797777

web ..: http://www.themr.black

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Top Secret Hilfe international bei Schwierigkeiten – Probleme – prekäre Ausnahmesituationen – Wenn es mal wieder top-secret und schnell sein muss –

Die Problemlöser – Secret Problem Solving & Troubleshooting international Tel: 0049 700 97797777 ( 12,4 Tag / 6,3 Nacht Cent) Bereitschaftsdienst Koordination – 0049 175 4531436 oder 0049 151 22739601 E-Mail: E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt Homepage: http://www.detektiv-international.de

Spezialeinsätze Upperclass: http://www.themr.black E-Mail: E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt Tel: +49 175 622 68 99 Kooperationspartner: Psychosophic Consultants GmbH & Co. KG Festnetz: 08152 9822260 Mobil: 0177 5204953

