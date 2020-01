Der Klassiker von Wallace Delois Watttles bildet die Grundlage der neuen Ausgabe „Reichsein will gelernt sein“ rund um Erfolgsprinzipien und den Aufbau von Reichtum.

Wallace D. Wattles (1860 – 1911) hatte sein gesamtes Erwachsenenleben dem Studium von Erfolgsprinzipien gewidmet. „Reichsein will gelernt sein“ basiert auf dem 1910 von ihm verfassten Klassiker „Die Wissenschaft des Reichwerdens“, welches in Teil 1 enthalten ist. Die Grundlage für das Buch ist die Idee, dass es in allen Lebensbereichen zeitlose Gesetzmäßigkeiten, die mit mathematischer Präzision funktionieren, gibt. Dies gilt laut Wattles auch für materiellen Wohlstand. Wer sich die Mühe macht, diese Prinzipien zu studieren und anzuwenden, verschafft sich tiefe Einblicke in universelle Zusammenhänge, und somit auch einen Vorsprung vor anderen Menschen, welche an Zufälle glauben. Es gibt klare Maßnahmen und praktische Schritte, die jeder Mensch leicht nachvollziehen kann. In Teil 2 des Buches wird dieses Wissen in 30 Praxislektionen nochmals aufbereitet.

Das anregende Werk „Reichsein will gelernt sein“ nach Wallace D. Wattles bringt auf den Punkt, wozu andere Autoren Bände benötigt haben. Die Leser lernen hier auf unterhaltsame Weise, wie sie in ihrem eigenen Leben mehr Reichtum erhalten können und werden dazu angeregt, die Praxislektionen regelmäßig anzuwenden, um nicht in alte Denkmuster zu verfallen.

„Reichsein will gelernt sein“ nach Wallace D. Wattles, bearbeitet von Benno Schmid-Wilhelm, ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-9514-7 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.