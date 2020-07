Burlington, Ontario – 21. Juli 2020 – Rapid Dose Therapeutics Corp. (RDT), ein kanadisches Life Science-Unternehmen, das sich auf innovative Arzneimittel und Wirkstoffe spezialisiert hat, hat die COVID-19-Impfstoffforschung in Zusammenarbeit mit einem Team unter der Leitung von Dr. Alex Adronov, James Mahony und Mark Larché von der McMaster University begonnen. Mit dem vom kanadischen Staat finanzierten Projekt soll die Nutzung der QuickStrip-Technologie für die orale Verabreichung von Impfstoffen als bequeme und sichere Alternative zur Injektion mit Nadeln getestet werden, dem derzeitigen Verabreichungsformat für die meisten Impfstoffe.

Dr. Adronov ist ein anerkannter kanadischer Experte auf dem Gebiet der synthetischen Polymerchemie und der Entwicklung neuartiger Polymerarchitekturen, Dr. Mahony besitzt umfangreiche Erfahrungen in der Virologie und Impfstoffentwicklung und Dr. Larché ist erfahren in der Impfstoffforschung zur Behandlung häufig vorkommender Allergien. Das kombinierte Fachwissen dieses Forschungsteams wird die Entwicklung und Evaluierung von oral verabreichenden Impfstoffen ermöglichen.

Jason Lewis, Senior Vice President von RDT, sagt: „Zusammen mit den Experten der McMaster University ist RDT auf die Erforschung neuer Verabreichungsmethoden fokussiert. Wir betrachten QuickStrip als effiziente Verabreichungsmethode von Impfstoffen. Experten bestätigen uns, dass Antigene gegen COVID-19 und andere Viren auch sublingual verabreicht werden können, was ein wesentlich einfacheres und kostengünstigeres Verfahren als die derzeitig üblichen Einzel- oder Mehrfachdosisfläschchen darstellt. Stellen Sie sich einen Impfstoff vor, der in einem Umschlag per Post verschickt werden kann.“

„Unsere Erfahrungen zeigen, dass eine solche Verabreichungsmethode gut machbar ist“, bestätigt Dr. Adronov, ein anerkannter Polymer Experte, der das gemeinsame Forschungsprojekt leiten wird. „Unsere frühere Zusammenarbeit mit RDT bei der Entwicklung von Innovationen im Bereich der Polymerverabreichung haben zu Lösungen geführt, auf die wir stolz sind und die wir auch in Zukunft weiter erforschen werden. Weltweit werden derzeit zahlreiche Impfstoffe erforscht, von denen wir glauben, dass sie sublingual verabreicht werden können. Aktuell konzentriert sich unser Projekt auf die Herstellung eines Polymerstreifens, der virale Antigene durch einen transmukosalen Ansatz anstelle einer Injektion verabreicht. Die staatliche Förderung unseres Projektes wird es uns ermöglichen, zeitnah mit der Erforschung zu beginnen. Wir sind auch der Meinung, in naher Zukunft positive Ergebnisse verkünden zu können.“

Mark Upsdell, CEO von RDT, ergänzt: „Die derzeitige COVID-19-Situation erfordert, dass jeder über den Tellerrand hinausschaut. Wir benötigen sichere, wirksame und schnelle Lösungen zur Bekämpfung von COVID-19 und anderer Viren. Die auf Forschung und Innovation ausgerichtete Strategie und die einzigartige Verabreichungsmethode von RDT wird nun in dem laufenden COVID-19-Projekt besonders hervorgehoben. RDT bietet skalierbare Tests an wird das Forschungsteam der McMaster University in der Bereitstellung eines wirksamen Produkts unterstützen, das weltweit hergestellt und ausgeliefert werden kann. Ein erfolgreiches Ergebnis dieses Projekts und seine Anwendung mit unserem Verabreichungssystem QuickStrip wird spannende neue Möglichkeiten für RDT eröffnen.

Über Rapid Dose Therapeutics

Rapid Dose Therapeutics, RDT, ist ein kanadisches Life Science-Unternehmen, das eine innovative und proprietäre Technologie zur Verabreichung von Medikamenten anbietet. Ziel ist es, die Behandlungsergebnisse und Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Das Hauptprodukt von Rapid Dose Therapeutics ist QuickStrip, ein orales, schnell lösliches Verabreichungssystem für Medikamente. RDT ist fokussiert und engagiert in der klinischen Forschung und Produktentwicklung für die Healthcare-Industrie – für die Verabreichung von Nutrazeutika, Pharmazeutika und Cannabis.

