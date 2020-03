Neue Software-Suite bietet neue 200-Milliarden-Dollar-Potenzial

Vancouver, B.C., 16. März 2020 – NetCents Technology Inc. (NetCents oder das Unternehmen) (CSE: NC / Frankfurt: 26N / OTCQB: NTTCF), ein disruptiver Anbieter von Zahlungslösungen für Kryptowährungen, freut sich, bekannt zu geben, dass er sein Kryptowährungs-Händler-Gateway durch den Zugriff auf einen völlig neuen Kundenstamm weiter verbessert.

NetCents führt eine Lösung für wiederkehrende Abrechnungen ein und bietet damit eine vollständige Händler- und Anwendererfahrung für Zahlungen in Kryptowährung.

Das Unternehmen ist führend bei der Innovation von Zahlungen in Kryptowährung für Händler auf Unternehmensebene und erfüllt mit der Einführung seiner Rechnungs-Suite für Unternehmen nun die bisher unbefriedigte Nachfrage nach einer Lösung, die dem Support gerecht wird, der von größeren Unternehmen wie monatlichen Abonnementdiensten und Call-Centern mit einem Volumen von über 1.000 Vertriebsmitarbeitern benötigt wird.

Diese neue Produktsuite ist ideal für Software-as-a-Service (SaaS)-Plattformen und Platform-as-a-Service (PaaS)-Kunden geeignet. Diese Art von Unternehmen generiert derzeit jährlich Transaktionen im Wert von über $200 Milliarden mit einem jährlichen Wachstum von 17,5 %1. Es ist nur logisch, dass Kunden dieser Unternehmen an einer Krypto-Zahlungslösung für diese Ausgaben interessiert sind.

Als Teil unseres Fokus für 2020, eine vollständige Händlererfahrung zu bieten, haben wir tägliche Abrechnungen eingeführt, die Integration des Lightning Networks eingeleitet und führen nun eine Full-Service-Rechnungssuite ein, erklärte der Gründer und CEO von NetCents Technology, Clayton Moore. Die Fähigkeit, die schnell wachsenden monatlichen Abonnement-Plattformen zusammen mit traditionellen Call-Centern und B2B-Agenturen zu bedienen, versetzt uns in die Lage, neue Marktanteile zu erobern und unser monatliches Transaktionsvolumen durch wiederkehrende Zahlungen stark zu erhöhen.

Die Full-Service-Rechnungssuite ermöglicht eine abonnementartige Abrechnung für Kryptowährungs-Zahlungen und stattet Anbieter wie monatliche Abonnementdienste, Agenturen, Wirtschaftsprüfungs- und Anwaltskanzleien, Agenturen für telefonische Reservierungen und Ähnliche mit Tools aus, die es ihnen ermöglichen, ihren Zahlungszyklus bei der Rechnungsstellung für die Kunden zu verfolgen. Zu den wichtigsten Funktionen und Business Intelligence-Tools gehören:

– API-Integration

– Integration mit Abrechnungs- und CRM-Systemen

– Bestimmung von Rechnungsfrequenz und Fälligkeitsdaten

– Kunden und Mandanten-Verwaltung / -Datenbank

– Vollständige Rechnungsverfolgung (geöffnet, weitergeleitet, zurückgewiesen, Spam-Filter)

– Neuausstellung oder Stornierung einer Rechnung, Speicherung eines Rechnungsentwurfs und Export als PDF

– Berichte über Außenstände, einschließlich der Days Payable Outstanding (DPO) [Stand der Verbindlichkeiten] und der durchschnittlichen Zahlungsfrist für Rechnungen

– Einsicht in fällige Rechnungen – fällig werdend, 1-30 Tage überfällig, 31-60 Tage überfällig, 61-90 Tage überfällig, mehr als 90 Tage überfällig

– Berichterstattung über den Zahlungsstatus

Das Unternehmen beabsichtigt, ein spezielles Marketingprogramm zu entwickeln und einzusetzen, um die potenziellen Kunden zu identifizieren, anzusprechen und zu gewinnen, die am besten geeignet sind, diese Zahlungssuite zu übernehmen.

