VANCOUVER, British Columbia. – 7. Juli 2020 – INCA ONE GOLD CORP. (TSXV: IO) (OTC: INCAF) (Frankfurt: SU9.F) (Inca One oder das Unternehmen) ein Goldproduzent, der zwei vollständig zugelassene, Mineralaufbereitungsanlagen in Peru betreibt, gibt bekannt, dass das Unternehmen ein neues Projekt namens XplorTracker (Xplor) lanciert hat, das darauf abzielt, den Kauf von Mineralien avancieren und die künftigen Lieferungen goldhaltiger Mineralien zur Aufbereitung sicherzustellen.

Inca One stützt sich dabei auf die vorangegangenen 6 Jahre aktiver Untersuchungen und des Einkaufs von Mineralien, die mehr als 20.000 Proben aus dem ganzen Land umfassen. Das Unternehmen hat eine umfangreiche Datenbank mit Proben goldhaltiger Mineralien zusammengestellt, einschließlich Gehalt, Typ, Qualität und Konzessionskoordinaten. Darüber hinaus hat Inca One durch positive und transparente Geschäftsethik und mittels Einsatzes bewährter Praktiken umfangreiche Beziehungen zu den handwerklich und in kleinem Umfang betriebenen Abbaustätten (ASM) aufgebaut, die die Kartierung dieser Minen in ganz Peru ermöglichen. Durch systematische Analyse und Darstellung von Daten innerhalb von Xplor wird das Unternehmen versuchen, weiter mit den Besitzrechtinhabern zusammenzuarbeiten, um zusätzliche und für beide Seiten vorteilhafte Geschäftsvereinbarungen zu treffen.

In der ersten Phase dieses Projekts wird Inca One versuchen, Abbaurechte für Landpositionen in Bezirksgröße innerhalb der Peruvian Gold Belts (PGB, peruanische Goldgürtel) durch Analyse der ASM zu sichern, wo aktiv Gold abgebaut wird und die ihr Erz derzeit entweder in die Aufbereitungsanlage Kori One oder Chala One bringen. Peru ist berühmt für diese Goldgürtel und die drei dominierenden Goldgürtel, die zur peruanischen Goldproduktion beitragen, erstrecken sich von einigen hundert Kilometern Länge bis zu 1.700 Kilometern. Peru hat mehrere Jahrhunderte lang aktiv Bergbau betrieben, ist der größte lateinamerikanische Goldproduzent und wurde 2018 als sechstgrößter Goldproduzent der Welt eingestuft. Sobald diese Landpositionen durch Inca One gesichert sind, wird das Unternehmen begrenzte Explorationsprogramme durchführen, um geeignete Projekte zu bestimmen, die für eine Beteiligung an zukünftigen Arbeitsprogrammen ausgewählt werden können und um letztendlich wirtschaftliche Goldressourcen auf diesen Goldliegenschaften abzugrenzen.

Ziel des Unternehmens mit diesem Programm ist es, Strategien anzuwenden, die den direkten Kauf, die Investition oder andere Partnerschaftsvereinbarungen ermöglichen werden, um diese Bergbauprojekte oder Konzessionen weiterzuentwickeln. Zusätzliche Möglichkeiten für Inca One können darin bestehen, als Vermittler zu fungieren, indem man bei der Formalisierung der Bergleute oder der Besitzrechtinhaber sowie deren Umweltverbesserungen und geologischen Informationen behilflich ist. Das Endziel von Xplor wird darin bestehen, zusätzliche zukünftige Minerallieferungen an Inca Ones Aufbereitungsanlagen zu gewährleisten, die das Wachstum des Unternehmens antreiben.

Es ist etwas mehr als 6 Jahre her, seit wir offiziell den Umstieg von einem Explorationsunternehmen in das Goldmineralaufbereitungsgeschäft vollzogen haben. Damit haben wir unsere Marke als der bevorzugte ASM-Goldmineralaufbereiter in Peru entwickelt“, kommentierte Edward Kelly, President und CEO von Inca One. Wir glauben, dass es an der Zeit ist, das XplorTracker-Goldprojekt zu starten und eine Unternehmensinitiative zu verwirklichen, indem wir unsere verbleibenden Überkapazitäten durch den Erwerb dieser Konzessionen füllen und die Beschickung der beiden Inca One-Anlagen mit Golderz auf lange Sicht sichern.

Über Inca One

Inca One Gold Corp ist ein an der TSXV gelisteter Goldproduzent, der zwei vollständig zugelassene Golderzaufbereitungsanlagen in Peru betreibt. Das Unternehmen produzierte im Jahr 2019 fast 25.000 Unzen Gold in seinen Betrieben und generierte in den letzten fünf Jahren Einnahmen von über 100 Millionen USD. Inca One, bereits im sechsten Jahr mit kommerzieller Produktion, wird von einem erfahrenen und kompetenten Managementteam geleitet, das das Unternehmen als vertrauenswürdigen Marktführer im Bereich Dienstleistungen für staatlich zugelassene Kleinbergbaubetriebe in Peru etabliert hat. Peru ist der sechstgrößte Goldproduzent der Welt und sein Kleinbergbausektor wird von Regierungsbeamten auf einen Wert von mehreren Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt. Inca One verfügt in seinen beiden voll integrierten Anlagen, Chala One und Kori One, über eine genehmigte Betriebskapazität von insgesamt 450 Tonnen pro Tag und strebt das vierte Jahr in Folge ein gesteigertes Produktions- und Umsatzwachstum an.

Abbildung 1. Inca Ones Goldaufbereitungsanlagen in Peru (links: Anlage Chala One; rechts: Anlage Kori One)

