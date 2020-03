Michael Ghanem wirft in „Im Würgegriff der Staatsverschuldung“ einen kritischen Blick auf die Verfehlungen des deutschen Finanzsektors.

Wer an Staatsverschuldung denkt, der verbindet damit meist sämtliche Verfehlungen des Finanzsektors seit Menschengedenken. Wenn man jedoch über Schulden spricht, muss man laut Michael Ghanem auch fragen, wofür die Schulden gemacht wurden. In den Augen der neoliberalen Wirtschaftspolitik sind alle staatlichen Schulden gleich schlecht, doch wenn sich ein Unternehmer verschuldet, dann ist alles in Ordnung. Michael Ghanem ruft zu einem Umdenken auf, denn wenn der Staat sich verschuldet, um Infrastrukturen zu bauen, zu renovieren, zu erhalten oder um in Forschung zu investieren, dann sollte man Staatsverschuldung positiv beurteilen. Der Autor erklärt, dass die Finanzierung des Staates ganz anders aussehen könnte, wenn auf der Einnahmenseite Ausgewogenheit herrschen würde, doch dies ist u.a. wegen dem skandalösen Steuervermeidungssport der großen internationalen Konzerne nicht der Fall.

Die Leser lernen in „Im Würgegriff der Staatsverschuldung“ von Michael Ghanem erneut viel über den aktuellen Stand des deutschen Landes. Wie auch in seinen vorherigen Büchern überzeugt Michael Ghanem durch seine ausführlichen Nachforschungen und Untersuchungen. Wer die bisherigen Veröffentlichungen des Autors genoss, der wird auch hier nicht enttäuscht. Neue Fans des Autors können seine weiteren Werke auch über den tredition Verlag bestellen.

„Im Würgegriff der Staatsverschuldung“ von Michael Ghanem ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-7655-5 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

